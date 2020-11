Mink-skandalen ryster Danmark: Derfor gikk det galt

De døde dyrene lå spredt i veibanen og langs veikanten over en strekning på nærmere 25 kilometer.

Ifølge foreløpige undersøkelser tyder det på at en teknisk feil på kjøretøyet var den direkte utløsende årsaken til at enorme mengder mink falt ut av lastebilen.

Det opplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter onsdag morgen.

Lastebilsjåføren er siktet



Sjåføren av lastebilen er nå siktet for ikke å ha sikret lasten tilstrekkelig. Ifølge dansk politi skal de døde dyrene ikke være coronasmittet.

Synet som møtte trafikantene på den trafikkerte veien øst i Jylland tirsdag kveld, var surrealistisk. Øyenvitner omtaler hendelsen som «fullstendig vanvittig» og «grotesk».

– Helt plutselig kunne vi se at alle bilene kjørte veldig langsomt der vi bor. Vi gikk ned for å se hva det var, og ble overrasket at det lå døde mink i haugevis på veien , forteller Linda Marie Toft fra Nordenskov til Ekstra Bladet.

Masseavlivning av mink



Danske myndigheter har varslet at de vil avlive all mink i landet. Det tilsvarer opptil 17 millioner dyr.

Årsaken til masseavlivingen er ønsket om å stanse en mutasjon av coronaviruset, som allerede har spredt seg blant dyrene.

Strekningen som de tusenvis av døde minkene lå strødd langs, er nå ryddet opp. Politiet takker beboere langs veien for å ha deltatt i dugnaden med å sperre av veien mens det svært krevende og omfattende opprydningsarbeidet pågikk.

Identisk hendelse tre dager tidligere



Tre dager før den bisarre hendelsen inntraff en så å si identisk hendelse, denne gang på motorveien E45 mellom Haverlsev til Randers. Her lå det døde mink strødd utover en strekning på hele 50 kilometer.

Danmarks statsminister har beordret masseavlivning av all mink, også på gårder uten coronasmitte, men måtte senere gå tilbake på dette da det viste seg at ordren ikke hadde hjemmel i dansk lov, ifølge Berlingske.

– Selv om det er travelt, sier det seg selv at det skal være fullstendig klart hva som krever ny lovgiving. Det har det ikke vært, og det vil jeg gjerne beklage, sa statsminister Mette Frederiksen i spørretimen i Folketinget.

Tusenvis av mink døde av coronavirus i USA

Onsdag kommer det meldinger om at over 15.000 mink har dødd av coronaviruset i USA siden august. Amerikanske myndigheter har derfor satt et dusin minkfarmer i karantene.

De døde minkene er funnet i delstatene Utah, Wisconsin og Michigan. Det er foreløpig ingen planer om å avlive dyr på minkfarmene, men delstatene følger med på hvordan situasjonen i Danmark utvikler seg.

