Har funnet årsaken til mystisk massedød langs russisk kyst

Flere miljøvernorganisasjoner ropte varsko da det dukket opp døde seler, blekkspruter og andre sjødyr langs kysten av Kamtsjatkahalvøya helt øst i Russland. Nå slår russiske miljøvernmyndigheter fast at vannet ikke har blitt forurenset av industrien.

Naturlig forurensning

– Det ble ikke funnet noen tungmetaller i vannprøvene, prøvene tatt på land eller i sjødyrene. Alt dette bekrefter at dette har vært en naturlig forurensning, som følge av en oppblomstring av planteplankton, sier Svetlana Petrenko ved Den russiske undersøkelseskomiteen, ifølge BBC.

Opprinnelige undersøkelser oppdaget oljeprodukter og fenol i vannet, men myndighetene avviser dette med at de forhøyede nivåene av dette har vært i området siden 1970 og at det ikke var kritisk for havområdet.

Ifølge Greenpeace har havet endret farge og lukt. Hundrevis av sjødyr, blant annet seler, blekksprut og kråkeboller, er blitt vasket opp på en strand som gjerne besøkes av turister i området. Foto: Handout / AFP

Vet fortsatt ikke hvorfor

Russiske myndigheter er fortsatt ikke helt sikre på hvorfor dette har skjedd nå og hvorfor disse algene var så giftige.

– Vi ønsker gjerne å finne ut hvorfor det var dette store fallet i oksygen i vannet. Det har jeg ikke noe svar på ennå, sier Dmitry Kobylkin, natur– og miljøvernminister i Russland til Reuters.

Det ble ropt alarm da man mot slutten av september oppdaget av havet utenfor Kalaktyr-strendene skiftet farge og fikk en karakteristisk lukt.

Lokalbefolkningen som hadde brukt stranden meldte også om ubehag som oppkast, feber, utslett og hovne øyelokk.