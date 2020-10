Borgermester: Trump stakk fra regningen sist

Regina Romero (Dem) er ordfører i Tucson, den ene av to byer Donald Trump besøkte mandag i vippestaten Arizona.

Hun sendte et brev til kampanjen før møtet der hun ba presidenten overholde delstatens smittevernregler og minne ham om at han fortsatt skylder byen 80.000 dollar fra sist han besøkte byen under valgkampanjen i 2016, skriver The Independent. Beløpet tilsvarer drøye 750.000 norske kroner etter dagens verdi.

I sent the below letter to President Trump to remind him of the local ordinances in place to protect public health ahead of his #Tucson visit. pic.twitter.com/xkfpQg4l1d — Regina Romero (@TucsonRomero) October 16, 2020

Under valgkampen i 2016 lånte Trumps kampanje byens kongressenter og må også betale for de ekstra sikkerhetstiltak byen måtte innføre i forbindelse med kampanjen, mener ordføreren.

– Det vi ber om er at han betaler tilbake til skattebetalerne i Tucson, skriver hun i brevet gjengitt av flere medier.

Les også: Trump kalte Fauci «katastrofe» under telefonmøte

– Vi har ofret så alt for mye

Arizona er hardt rammet av pandemien og det er innført strenge restriksjoner for å bøte på smitten i delstaten, blant annet maskepåbud i det offentlige rom i Tucson. Over 230.000 har blitt bekreftet smittet og over 5800 mennesker har mistet livet under pandemien i delstaten.

Romero frykter at Trumps nye kampanjestopp kan bli et superspreder-arrangement om de ikke respekterer restriksjonene byen har innført.

– Vi har ofret så alt for mye til å tillate at det skjer, sier hun til CNN og ber innstendig kampanjen om å forholde seg til retningslinjene fra USAs smittevernsenter CDC. Hun innrømmer at det er lite byen kan gjøre om kampanjen velger å ignorere de lokale smittevernreglene.

2000 møtte opp

Hun sier til amerikanske medier at hun ikke har fått tilbakemelding fra kampanjen, og måtte se at presidenten mandag ettermiddag lokal tid talte til sine supportere på velgermøtet på flyplassen i Tucson.

Ifølge Arizona Daily Star sto de 2000 støttespillerne svært tett og flere av dem hadde ikke på seg munnbind.

THANK YOU TUCSON, ARIZONA! Together, we are going to MAKE AMERICA GREAT AGAIN!! pic.twitter.com/GYB2zG0f4H — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020

Trump besøkte også byen Prescott i Arizona. Delstaten betraktes som en vippestat selv om den historisk har stemt republikansk ved alle valg, med ett unntak siden 1948. Meningsmålingene tyder på at årets presidentkandidater stiller ganske jevnt i delstaten og at den dermed kan bli avgjørende for det samlede valget.