Mener politiet behandlet ham som slave - saksøker for millioner

– Jeg var ikke flau da jeg gikk mellom hestene, det var først da jeg så opptaket at jeg ble flau. Videopptaket har gjort meg vondt fordi jeg ikke var klar over at jeg ble filmet, sier Donald Neely fra Galveston i Texas.

Ett år er gått siden politiet pågrep ham, bandt et tau til håndjernene og ledet ham gjennom byen mellom to hester. Da politiet frigjorde opptakene av kameraene konstablene har på seg, ble Neely overveldet av skam.

Nå krever han én million dollar i oppreisning.

Her er Neely pågrepet og eskorteres til arresten. Bildet er hentet fra videoen filmet med kamera festet til politikonstabel Patrick Brosch.

Psykisk syk

Ifølge Houston Chronicle var ikke Neely helt klar da han ble pågrepet. Neely har diagnosen paranoid schizofren og har bodd på gatene i Galveston i flere år.

Mannen ble pågrepet for å ha vært på andres grunn uten tillatelse.

Søksmålet er reist av Neelys advokat Julie Ketterman. Hun sier at politikonstablene som pågrep ham burde ha skjønt at Neely, som afroamerikaner, ville oppleve det som støtende å bli ledet gjennom bygatene mellom to hester bundet, som om han var en slave.

«Neely følte at han ble satt på utstilling slik slaver en gang var. Han led av frykt fordi en av hestene oppførte seg farlig og fikk Neely til å frykte at han ville bli dratt nedover gaten av hesten.» heter det i søksmålet.

Se ille ut

– Vi må gjøre det vi må gjøre, sier Patrick Brosch etter at tauet bindes til håndjernene og Neely får koppen med småpenger han har tigget til seg denne dagen.

– Jeg er glad du ikke blir flau, sier legger Brosch til Neely.

Like før sier han til partner Amanda Smith at dette kommer til å se skikkelig ille ut mens tauet festes.

Videoen gikk viralt og skapte sterke reaksjoner i USA.

Etter pågripelsen aksepterte Neely endelig den hjelpen familien hans hadde forsøkt å gi ham i flere år. Han har begynt å ta medisiner og har flyttet inn hos sin søster.

Donald Neely har gått til søksmål mot politiet etter en pågripelse hvor han opplevde han ble fremstilt som en slave. Foto: Marie D. De Jesus/Houston Chronicle via AP Foto: Marie D. De Jesus / AP

Nå har han også saksøkt byen i Texas for en million dollar, eller 9,1 millioner kroner. Kommunen vil ikke kommentere saken.

Politisjef Vernon L. Hale III i Galveston har skrevet på Facebook at hans tjenestefolk ikke har gjort noe galt.

«Mine tjenestefolk hadde ingen ondsinnede hensikter da de arresterte Neely, men vi har gjennomført umiddelbare endringer for å hindre bruken av denne metoden» skriver ham om å eskortere pågrepne med hest.