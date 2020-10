Japans «Twitter-morder» erkjenner ni drap

Han er omtalt som «Twitter-morder» etter at han ble arrestert i 2017 da kroppsdeler ble funnet i leiligheten hans. I retten i Tokyo innrømmet Takahiro Shiraishi (29) at alle beskyldningene mot ham var riktige, ifølge BBC.

Dersom han dømmes for overlagt drap risikerer han dødsstraff, som i Japan utføres ved henging.

Hans egne forsvarer mener derimot at han ikke bør dømmes til lovens strengeste straff da ofrene tilsynelatende ga sitt samtykke til å bli drept. Dømmes han for drap med samtykke, vil strafferammen være mellom seks måneder og syv år i fengsel.

Kontaktet ofre på Twitter

Drapssaken har fått stor oppmerksomhet i landet og flere enn 600 personer møtte opp i et håp om å sikre seg en av de 13 tilgjengelige setene til offentligheten i retten.

Aktoratet mener Shiraishi i mars 2017 åpnet en Twitter-konto der han kunne kontakte kvinner som vurderte å begå selvmord, noe han anså som enkle ofre, ifølge nyhetsbyrået NHK. Han skal ha lokket sine ofre ved å love at han kunne hjelpe dem å dø og i enkelte tilfeller hevdet at han ville ta sitt eget liv ved siden av dem.

«Jeg ønsker å hjelpe personer som har det virkelig vondt. Send meg gjerne en direktemelding når som helst», skrev han på bloggplattformen under et brukernavn som han oversettes til «Bøddelen». Han er også siktet for å ha stjålet penger fra ofrene og for seksuelle overgrep.

Fant kroppsdeler i leiligheten

Åtte av hans ni ofre var kvinner, den yngste 15 år. Den siste personen, en 20 år gammel mann ble drept etter at han konfronterte Shiraishi om hvor hans forvunnede kjæreste var, ifølge japansk media.

Da politiet begynte å etterforske forsvinningen til ett av ofrene, kom de over mannen og da de besøkte leiligheten hans i en av forstedene til Tokyo, fant de avkuttede kroppsdeler i kjølebokser.

Mens hans advokater forsøker å overbevise retten om at drapene var med samtykke, er Shiraishi selv uenig. Han fortalte til en lokalavis at han drepte ofre uten samtykke.

– Det var blåmerker på bakhodene til ofrene. Det betyr at det ikke var samtykke og jeg gjorde det for at de ikke skulle stritte imot, sa han i en uttalelse publisert i avisen Mainichi Shimbun.

Ifølge Japan Times har han blitt vurdert av sakkyndige til å være strafferettslig tilregnelig. Det er ventet dom i saken rundt midten av desember.

Store selvdrapsutfordringer

Drapene har skapt en furore i Japan og startet en større debatt om nettsider der selvmord omtales og om dette bør reguleres sterkere av myndighetene.

Også Twitter har gjort endringer etter drapene ble kjent, og har endret sine regler slik at det nå står i klartekst at brukere ikke kan promotere eller oppfordre til selvdrap eller selvskading på plattformen.

Selvmord er et betydelig nasjonalt og sosialt problem i Japan. De har et av de høyeste selvmordsratene i den industrialiserte verden.

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.