Advarer: – USA er på vei mot en «apokalyptisk høst»

USA passerer med all sannsynlighet snart 200.000 coronarelaterte dødsfall, og tall fra Johns Hopkins Universitetet, som overvåker smittespredningen, viser at 28 delstater har en oppblomstring av smitte.

– Vi kan gå en apokalyptisk høst imøte, dessverre, sier dr. Peter Hotez ved Baylor College of Medicine til CNN og legger til:

– Dette skjer fordi vi tvinger skoler i områder med høy smitte til å ta imot elever igjen. Vi tvinger også høyskoler og universiteter til å starte undervisningen. Vi har ikke et nasjonalt lederskap som forteller innbyggerne at de må bruke masker, holde avstand og gjøre alle tingene som er nødvendig.

Jane Marrazzo, direktør ved avdeling for smittsomme sykdommer ved University of Alabama, er enig i at høsten «kan bli apokalyptisk» for amerikanerne.

Hun påpeker at befolkningen er i ferd med å gå lei av de strenge tiltakene og tar for lett på smittevernsrådene.

– I tillegg er det mye motstridende beskjeder. Ikke bare feilinformasjon, men det er også en forvirring rundt hvordan viruset spres, sier hun til CNN.

Mandag endret fagetaten CDC smittevernsrådene på sine nettsider. Nå anerkjenner de at coronaviruset er luftbåren.

