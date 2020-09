Pasient døde da tysk sykehus ble hacket – drapsetterforskning igangsatt

En gruppe hackere deaktiverte flere datasystemer ved Düsseldorf universitetssykehus forrige uke. En pasient på sykehuset skulle etter planen motta livreddende behandling da hackerangrepet inntraff. Som konsekvens måtte hun hasteoverføres til et annet sykehus, og mistet livet.

Nå har politiet igangsatt etterforskning, og hackerne kan bli funnet skyldige i uaktsomt drap. En ekspert bekrefter overfor den britiske avisen BBC at dette er det første bekreftede tilfellet hvor et liv går tapt som følge av et hackerangrep.

Kan ha vært hacker-tabbe

Det var natt til 9. september at sykehuset ble rammet av et såkalt «løsepengeangrep». Angrepet stokket om på data og resulterte i at systemer ble inoperative. Ifølge BBC er slike angrep et stadig økende problem, og man har sett flere høyprofilerte angrep så langt i år. Hackerne krever store summer i løsepenger, ofte i form av Bitcoin, som erstatning for koder som gir ofrene tilgang til IT-systemene igjen.

BBC skriver at hackerne angivelig ikke mente å ramme universitetssykehuset, men at en feil oppsto da de forsøkte å angripe et annet universitet i området. Da hackerne innså feilgrepet skal de ha gitt dekrypteringsnøkkelen til sykehuset uten å kreve løsepenger.

Ble advart mot svakheter i systemet

Etterforskerne har innhentet hjelp fra IT-eksperter for å kunne fastslå om dødsfallet har direkte tilknytning til hackerangrepet, hvor det er sannsynlig at også sykehuset vil bli etterforsket.

Presidenten for det tyske forbundskontoret for informasjonssikkerhet Arne Schönbohm sier at hackerne utnyttet sykehusets sårbare IT-sikkerhet.

– Vi advarte mot svakheten allerede i januar, og jeg vil understreke at slike advarsler ikke burde ignoreres eller undervurderes, skriver Schönbohm i en pressemelding.

Rettsvesenet fraråder ofre for hackerangrep å gi etter for løsepengekrav i frykt for at det vil føre til en økning i slike angrep.