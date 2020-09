Taiwans utenriksminister Joseph Wu strekker en hånd ut til andre nasjoner og ber om hjelp til å forsvare landet mot det han beskriver som økt militær trussel fra Kina.

– Det er en reell fare for krig. Taiwan står i bresjen for å beskytte demokratier mot å bli overtatt av Kina, og vi trenger hjelp , sier Wu til France 24 TV.

«Taiwan ødelegger for seg selv»

Bønnen om assistanse kommer samme dag som en amerikansk delegasjon lander på Taiwansk jord for et to dagers besøk. USAs viseminister for økonomisk vekst, energi og miljø, Keith Krach, er den øverste amerikanske tjenestemannen som har besøk Taiwan siden 1979.

En skvadron bestående av F16-fly produsert i USA og taiwansk-produserte AIDC Ching-Kuo under en øvelse 120 kilometer øst for Taipei. Foto: Jerome Favre / AP

Besøket provoserer Kina, som hevder at Taiwan «ødelegger for seg selv ved å ta USAs parti», og at det øker sjansen for en militær konflikt, skriver The Guardian. Taiwans utenriksminister hevder på sin side at besøket fra USA vil «styrke samarbeidet mellom to likesinnede parter». Wu’s utsagn oppleves som et ekko av president Tsai Ing-wens ønske om en koalisjon av land mot den «autoritære aggresjonen» fra Kina.

(Saken fortsetter under bildet)

Taiwans president Tsai Ing-wen under et besøk på en taiwansk militærbase i 2019. Foto: Tyrone Siu / Reuters

Økning i våpensalg

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal man nylig ha sett en plutselig økning i våpensalget fra USA til Taiwan. De skal blant annet ha mottatt miner, kryssermissiler og droner. Salget økte etter gjenvalget av president Tsai Ing-wen som i januar uttrykte et ønske om å øke Taiwans arsenal.

Soldater fra Folkets frigjøringshær marsjerer foran inngangsporten til Den forbudte by i Beijing. Folkets frigjøringshær er den samlede militær-organisasjon for alle land-, sjø- og luftstyrker til Folkerepublikken Kina. Foto: Nicolas Asfouri / AFP

Kina regner Taiwan som kinesisk territorium og betegner president Tsais regjering som separatister. Ifølge The Guardian har Kina aldri utelukket å ta Taiwan med makt, og i den siste måneden har man observert økende militær tilstedeværelse fra Kina i Sørkinahavet. Ifølge utenriksminister Wu skal fly fra Folkets frigjøringshær ha blitt observert i taiwansk luftrom minst 30 ganger i løpet av den siste tiden.