Nedslående FN-rapport: Ingen land nådde 2020-målene

I 2010 samlet ledere seg fra 196 forskjellige land i Japan. Samtlige signerte en liste med 20 tiltak opprettet for å «redde planeten», skriver CNN.

Tiårsplanen Aichi Biodiversity Targets hadde som mål å bevare planetens nåværende biologiske mangfold, utarbeide bærekraftige løsninger og et vern av økosystemet. Ifølge den nye rapporten har ingen av de 20 målene blitt innfridd.

– Menneskeheten står ved et veiskille med tanke på hva vi etterlater oss til de fremtidige generasjonene, advarer FN-rapporten som ble publisert tirsdag.

– Går utover sikkerheten

Ifølge rapporten har det biologiske mangfoldet fortsatt å minske og problemene som forårsaker det øker stadig i omfang. Av de 20 målene som ble satt i 2010, er bare 6 av dem «delvis møtt». De 196 landene rapporterer at en tredjedel av målene er på vei mot å bli innfridd. Ifølge FN er likevel ikke dette grunnlag for jubel.

– Planetens økosystem ofres ytterligere jo mer mennesker utnytter naturen. Dette vil til slutt gå ut over vår egen velvære, sikkerhet og velstand, sier generalsekretær for FNs konvensjon om biologisk mangfold Elizabeth Mrema i en pressemelding.

En positiv utvikling

Blant de seks målene landene har innfridd finner man en kraftig nedgang i avskogingen i verden. I løpet av det siste tiåret ble den globale avskogingen redusert med en tredjedel sammenlignet med det forrige tiåret. I tillegg har flere land introdusert tiltak for fiskerinæringen, som har medført en økning i fiskebestanden i områder som tidligere var hardt rammet av overfiske. Flere områder til lands og til vanns er blitt oppført som vernet og restriksjoner på jakt er blitt innført.

– Uten slike tiltak hadde trolig utryddelsesraten i løpet av den forrige tiårsperioden vært tre til fire ganger høyere, hevdes det i rapporten.

Den sjette masseutryddelsen

Ifølge FN-rapporten viser Aichi Biodiveristy Targets at slike tiltak kan innfris, og at det er mulig for myndigheter å innføre tiltak som vil gi konkrete resultater. Men de påpeker samtidig at det som gjøres er langt fra nok, og at verden har «stupt med hodet først inn i den sjette masseutryddelsen».

Det påpekes at selv om verden ikke klarte å innfri de 20 målene satt i 2010, er det ikke for sent.

– Det er ikke for sent å bremse og omsider stanse den negative utviklingen, står det i rapporten. Mange nøkkeltiltak er identifisert, utarbeidet og signert under blant annet Parisavtalen.