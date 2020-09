Hval på ville veier – forvillet seg inn i krokodille-elv

En knølhval i Australias Nordterritoriet har åpenbart bommet på navigasjonen. Australske myndigheter klør seg i hodet over hvordan de skal få den 16 meter lange hvalen ut av elven den har svømt hele 30 kilometer inn i den krokodille-infiserte elven i Kakadunasjonalparken.

– Dette er noe som aldri har blitt observert før – ikke bare her i Nordterritoriet, men i hele Australia. Det er virkelig, virkelig uvanlig , sier Carole Palmer, en marinebiolog som jobber for delstatsmyndighetene til BBC. På grunn av det grumsete brune vannet i elva, er det vanskelig å vite om det er snakk om mer enn én hval.

Les også: Kvinne alvorlig skadd av hval i Australia

Krokodille-infisert

Elven heter East Alligator River og er en del av Australias største nasjonalpark. Som navnet på elven antyder vil ikke hvalen ha elven helt for seg selv. Det er nemlig tett på saltvannskrokodiller i elva.

I utgangspunktet er det lite sannsynlig at krokodillene vil utgjøre stor trussel for den 16 meter lange hvalen, men om den strander i elveleiet, vil den raskt bli et mål for reptilene.

Må snu 20 kilometer

Palmer sier til australske ABC at hun ikke helt vet hvordan hvalen klarte å forville seg inn i elven, men at den trolig var på vei sørover mot Antarktis og ved en feil havnet i elvesystemet.

Nå gjenstår den største hodepinen, å få snudd hvalen og få geleidet den tilbake ut av elven. De håpet lenge at hvalen ville klare å komme seg ut for egen maskin, men den har de siste dagene stått i ro ved den dypeste seksjonen av elven, drøye 20 kilometer fra elvemunningen.

Nå vurderer de flere alternativet, fra å lokke den ut med hvallyder fra båter, til å bruke bråk for å jage den i riktig retning.