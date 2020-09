Åpner for å omgjøre Leninmausoleet: – Som å spytte på forfedrene

Sovjetunionens første leder, Vladimir Lenin ligger balsamert til offentlig skue i mausoleet sitt på Den Røde Plass i Moskva. Skuet var opprinnelig ment som midlertidig da Lenin døde i 1924, men ble senere omgjort til hans permanente hvilested. Etter at Sovjetunionen kollapset i 1991 har det kommet debatter om mausoleet bør fjernes og Lenin begraves.

Bakgrunn: – Lenin vil bli begravd en dag

Putin skeptisk

Så sent som i 2019 advarte Russlands president Vladimir Putin mot å gjøre slike dramatiske endringer som kan opprøre den eldre garde.

Bildet viser Lenin slik han har blitt liggende i sarkofagen i Lenin-mausoleet på Den Røde Plass i Moskva, Russland. Foto: AFP

– Slik jeg ser det, bør vi ikke røre dette, i alle fall så lenge vi har mange mennesker som har en kobling til dette i deres egne liv og kobler det mot fortidens prestasjoner under Sovjet-årene, sa Putin under en pressekonferanse da han fikk spørsmål om fremtiden til mausoleet og hvorvidt Lenin burde bli begravet.

Nå har fagforeningen til arkitektforeningen i Russland annonsert en konseptkonkurranse for hvordan man best kan gjenbruke mausoleumsbygget. Arkitekter oppfordres til å komme med sine skisser til hvordan man best kan gjenbruke bygget med fokus på designet og stilen fra kommunisttidens æra.

Dette melder flere statlige medier.

Sterke reaksjoner

Til statseide Russia Today reagerer leder for Den russiske føderasjons kommunistparti Gennadij Ziuganov sterkt på konkurransen.

– Dette er en skitten provokasjon av folk som ikke har noen ting å gjøre med landets historie eller seriøs arkitektur, raser han overfor mediet før han anklager fagforeningen for «å spytte på deres forfedres graver».

Ziuganov er en kontroversiell politiker i Russland og har vært leder for kommunistpartiet siden 1993.

Omstridt revolusjonær

Etter kritikken har lederen for fagforeningen gått ut og avvist at arkitektkonkurransen er politisk motivert.

Den russiske revolusjonslederen Vladimir Lenin tok makta 7. november 1917. Foto: Ntb Scanpix

– Vi foreslår ikke å fjerne Lenin. Vi foreslår ikke å demontere mausoleet. Vi foreslår å finne en løsning for den fremtidige bruken av noe av det flotteste sovjetisk arkitektur, sier fagforeningsleder Nikolaij Sjumankov til RT.

Lenin leder bolsjevik-revolusjonen i Russland i 1917 basert på en kommunistisk ideologi som senere skulle bli kalt marxisme-leninisme. Etter hans død ble det igangsatt en storstilt persondyrkelse av ham, ledet av hans etterfølger Josef Stalin. Hans ettermæle har også blitt preget av avsløringer om utbredt bruk av terror mot egen befolkning.