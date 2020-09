Den nyeste episoden av podkasten handler om ekteskap, og Michelle Obama har med seg TV-programleder Conan O’Brien som gjest.

Michelle og Barack Obama har vært gift siden 1992, og har vært gift i 28 år i oktober. Sammen har de to døtre.

I episoden åpner Michelle blant annet opp om ekteskapet med den tidligere presidenten.

– Du må vite at det kommer til å være tider, lange perioder når du ikke tåler hverandre, sier hun og sikter til unge par med små barn, ifølge The Guardian.

Obama legger ikke skjul på at det har vært turbulente tider i løpet av det 28 år lange ekteskapet med Barack. Men hun understreker at de har et «veldig sterkt ekteskap».

– Det var tider der jeg ønsket å dytte Barack ut av vinduet. Det er som om du har kjent at følelsene vil være intense. Men det betyr ikke at du gir opp. Og disse periodene kan vare lenge. De kan vare i mange år, forteller en åpen Michelle Obama.