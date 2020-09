Mystiske bestialske hestedrap ryster Frankrike

Fransk politi har flydd inn 40 etterforskere til byen Losne nær Dijon sentralt i landet. Årsaken var meldinger om at nok en hest var angrepet søndag morgen ifølge BBC.

Hesteelskere er fortvilte etter at flere titalls hester er funnet drept eller mishandlet i løpet av året flere steder rundt om i landet.

Aner ikke hvem som står bak

Politiet klør seg i hodet og aner ikke om det er én person som står bak, eller om det dreier seg om såkalte «copycats», personer som blir inspirert av og etterligner tidligere angrep.

I august ble en person oppdaget i departementet Yonne etter et annet angrep på en hest. Personen skal ha sett omtrent slik ut og løp fra stedet ifølge politiet. Foto: GENDARMERIE DE L'YONNE

Det var hesteeieren selv som oppdaget lys i engen omtrent klokken 02.00 natt til søndag. Hesten var skadet i flanken, men skadene skal ikke ha vært livstruende ifølge franske myndigheter.

Frankrike har vært rystet av grusomme angrep på hester. Totalt 30 tilfeller er meldt inn og enkelte hester skal ha fått avskåret ører og kjønnsorganer, mens andre hadde fått sprettet buken.

– Grusom villskap

Landbruksminister Julien Denormandie har lovet at de skyldige skal bli stilt til ansvar.

– Det er tydelig profesjonelle, for disse folkene jobber etter visse teknikker, sa han under et besøk hos en hesteeier som hadde en hest med avskårne ører.

Ifølge AFP spekulerer man i at det kan være et slags ritual da flere av hestene har fått avskåret det høyre øret.

– Dette er en grusom villskap av et slag vi sjelden har sett før, sier leder for det franske rytterforbundet, Serge Lecomte til AFP.

– Er det en kult? Grusomheter mot dyr er ofte en forgjenger til grusomheter mot mennesker, utdypet han.