– Sveriges strategi er aldersdiskriminerende

Sverige er svært hardt rammet av den pågående coronapandemien. Hittil har Folkhälsomyndigheten registrert 5.820 coronarelaterte dødsfall.

Et av smittetiltakene svenskene har innført er å stenge ned eldrehjemmene. På den måten skal de som befinner seg i de største risikogruppene – nemlig alvorlig syke og eldre – beskyttes.

Annika Linde, som var statsepidemiolog i Sverige fra 2005 til 2013, har lite til overs for at de eldre blir isolert. Hun er kritisk til at personer som har kort tid igjen å leve, ikke skal kunne få være med sine aller nærmeste.

– Sveriges strategi har vært en form for aldersdiskriminering, selv om den har vært slik for å beskytte oss. Det hadde vært en annen sak om unge lyttet til Folkhälsomyndighetens råd, men det finnes veldig mange eksempler på at de ikke bryr seg. Det er hensynsløst mot oss eldre. Jo større smittespredning, desto større risiko er det for å bli smittet, sier hun til Dagens Nyheter.

Les også: Hytteeiere krever endring av Sverige-karantene – varsler massesøksmål

– Ganske desperate

Det er innført et midlertidig besøksforbud på sykehjemmene frem til 30. september. Linde håper det snart lettes på restriksjonene.

Statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: Ali Lorestani / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

– Det finnes veldig mange som ikke har kommet seg ut, og de er ganske desperate på dette tidspunktet, sier hun til Dagens Nyheter.

Beboere på eldrehjemmene har måtte erstatte fysisk besøk med telefon- eller videosamtaler.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har denne uken uttalt at han innen to måneder håper å kunne innføre nye restriksjoner som vil redusere isolasjonen på hjemmene.



Les også: Anders Tegnell med vaksine-advarsel

– Styrker og svakheter



Tegnell har advart mot å tro at en vaksine mot covid-19 kommer til å løse alle problemene som sykdommen innebærer.

– Alle vaksiner har styrker og svakheter. En vaksine kan gi oss muligheten til å få ned smitten, men å få den bort er en helt annen sak. Det finnes bare én sykdom som vi vaksinerer helt bort, og det er kopper, sa han i et intervju med SVT Agenda.

Coronaviruset er noe vi må regne med å leve med lenge, men vi trenger ikke ha det slik som i våres, fordi nå har vi helt andre muligheter til å håndtere smitten, konstaterte han.

Det jobbes intensivt verden rundt med å få på plass en vaksine mot coronaviruset. Foto: Pavel Golovkin / AP

Han forklarte at det vil være økt risiko for smittespredning etter sommerferien når høstens hverdag begynner.

Les også: Tegnell: – Det er så mye som skiller oss fra Norge

Vaksinering i januar



Ifølge den nasjonale vaksinekoordinatoren Richard Bergström vil Sverige få tilgang på mellom 10,8 og 18 millioner doser coronavaksine i 2021.

Målet er å komme i gang med vaksinering i første kvartal, trolig allerede i januar eller februar.

– Fra januar skal vi ha tilgang på vaksiner, selv om det er mulig det ikke blir så mange doser. Det er ikke tidsskjemaet for leveranser som er problemet, men at de kliniske dataene er gode nok, og at de blir godkjent, sier Bergström til nyhetsbyrået TT.