Tidligere FBI-direktør og uttalt Donald Trump-kritiker James Comey sparer ikke på kruttet når han omtaler Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannons svindel-tiltale.



– Det er nok et tegn på hvilke folk presidenten omringer seg med. Innen nå kunne de startet sin egen forbryterfamilie. Det er en veldig alvorlig anklage. Statsadvokaten har lagt frem en svært detaljert tiltale, og han er i et hav av trøbbel, sa Comey til CBS-programmet Face the Nation søndag.

Svindlet for over 220 millioner kroner

Steve Bannon er tiltalt for svindel og underslag. Han ble pågrepet torsdag men nekter straffskyld. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Trumps tidligere rådgiver ble pågrepet torsdag. Han er tiltalt for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren).

– Det er en veldig alvorlig svindelsak der enorme pengebeløp er stjålet fra uskyldige ofre. Det vil kunne øke den potensielle straffen, spekulerer Comey.

Hundretusener av givere som har donert til sammen 25 millioner dollar – over 220 millioner kroner – til kampanjen, er svindlet, sier en føderal statsadvokat i en uttalelse.

– Om du er Bannon eller hans advokater, når du leser dette så sier du til deg selv; jeg kommer til å tape dette. Jeg vet ikke hva de neste skrittene er for ham og hans medsammensvorne, men det er hva jeg mener når jeg sier at han er i store problemer, understreker den tidligere FBI-sjefen.

Steve Bannon erklærte ikke straffskyld da han ble framstilt i et fengslingsmøte torsdag. Tre andre personer er også tiltalt i saken.

– Trump ikke involvert

Det hvite hus kom raskt med en uttalelse torsdag at kampanjen ikke hadde noe med presidenten å gjøre.

– President Trump er ikke involvert i dette prosjektet og følte at det kun ble gjort som et PR-stunt og kanskje for å samle inn penger, sa talsperson for Det hvite hus, Kayleigh McEnany, i uttalelsen.

USAs president Donald Trump (t.v.) har avvist at han hatt noe med svindel-kampanjen å gjøre. Her i samtale med Steve Bannon i Det hvite hus, da Bannon fortsatt var spesialrådgiver for presidenten. Foto: Carlos Barria / Reuters

Tidligere FBI-sjef Comey ble avsatt av Trump i mai 2017, kort tid etter at han for første gang bekreftet at FBI etterforsket Russland for innblanding i valget og de påståtte forbindelsene mellom russerne og Trumps medarbeidere.

