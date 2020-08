Det begynte for fire år siden. Da hennes den gang 29 år gamle onkel begynte å misbruke jenta som da var seks år gammel. Den syvende august i år, ti år gammel, ble jenta sendt til sykehus med magesmerter. Legene ved sykehuset fant da ut at jenta var blitt gravid som følge av onkelens gjentatte overgrep. Hun var da gravid i 22 uke.

Jenta har fortalt til politiet at hun ikke turde å si noe om overgrepene på grunn av frykten. Onkelen er nå på rømmen.

Legene ble truet

Britiske The Guardian skriver at det i Brasil er strenge abortlover, men at det er mulig å gjennomføre abort om morens liv står i fare eller om svangerskapet har oppstått som følge av overgrep.

Men loven til tross, det politiske presset mot sykehuset ble så stort at jenta ble nektet å gjennomføre aborten der. Ifølge The Guardian ble hun flydd nesten 150 mil nord i landet for at aborten kunne gjennomføres.

En av legene i teamet som gjennomførte aborten forteller til nyhetstjenesten Veja at han ble skremt av tilstandene utenfor sykehuset.

Her befant demonstrantene seg, som inkluderer de kristne grupperingene Movimento Pró-Vida og Porta Fide, i tillegg til politikerne Clarissa Tercio og Joel de Harpa som knelte og ba utenfor sykehuset og senere forsøkte å komme seg inn på sykehuset. Blant dem de Harpa.

– Jeg ble omringet av folk som kalte meg en morder, forteller legen.

– De kalte jenta en morder også, men hun hørte heldigvis ikke dette.

Navnga jenta

Elisa Aníbal er driver feministisk kamp i byen hvor jenta ble sendt for å ta abort. Hun er sjokkert over hvordan folk har opptrådt.

– Når du ser at en ti år gammel jente blir kriminalisert for å avbryte en graviditet som er påført henne gjennom voldtekt, og fordi livet hennes er i fare, gir det et klart blikk på hvordan religiøs fundamentalisme øker i landet vårt.

En av president Jair Bolsonaros støttespillere og ekstremist Sara Giromini skal ifølge The Guardian ha publisert en video på YouTube hvor hun navngir jenta og kaller aborten for et overgrep mot menneskeheten. Videoen er i ettertid fjernet igjen.

Måtte i bagasjerommet

Da jenta kom fram til byen aborten ble gjennomført, måtte hun gjemme seg i bagasjerommet på bilen som hentet henne, og så fraktes inn sidedøren på sykehuset.

– Det er helt utrolig at en stor andel av befolkningen mener at abort er verre enn voldtekt, sier Paula Viana som kjemper for kvinners rett til å velge selv.

På det meste var 150 mennesker utenfor sykehuset. Både støttespillere for jentungen og motstandere.