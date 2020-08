Trump vil endre lov - så han kan ha «perfekt hår»

I 1992 ble loven om at et dusjhode kan bruke 9,5 liter vann i minuttet innført i USA. Den regelen vil president Donald Trump endre på, for han mener selv trykket er for svakt i dusjer og vasker:

– Når man dusjer kommer det ikke nok vann ut. Man vil vaske hendene, men det kommer ikke nok vann ut. Så hva gjør du? Du står der lenger. Man dusjer lenger, for jeg vet ikke med dere, men håret mitt må være perfekt. Perfekt.

Det uttalte Trump under en pressebrief den 17. juli. Den 12. august kom lovendringsforslaget fra energidepartementet, som går ut på at hvert enkelt strålerør kan bruke 9,5 liter vann i minuttet, i stedet for hele dusjhodet samlet, skriver BBC.

Se video av uttalelsen i toppen av saken.

– Ikke et alvorlig problem

Det får Andrew deLaski, direktør i Appliance Standards Awarness Project (ASAP), til å reagere:

– Dusjhoder er ikke et alvorlig problem som fortjener presidentens oppmerksomhet, eller noen andres oppmerksomhet akkurat nå for den sakens skyld, for vi har større problemer å fokusere på.

ASAP jobber blant annet med å ivareta forbrukeres beste interesse for husholdningsprodukter som gir store energi- og vannbesparelser.

– Gå til innkjøp av et bedre dusjhode

DeLaski viser til at i forslaget til Trump-administrasjonen kan tre- og firedoble antall liter som brukes per minutt, og legger til at «ingen trenger så mye vann».

Han har et forslag til Trump, og andre forbrukere som lider av samme problem:

– Det er hundrevis av dusjhoder av god kvalitet på markedet i dag. Hvis en forbruker, om det så er presidenten, har et problem med dusjhodet sitt, anbefaler vi at de går til innkjøp av et bedre dusjhode. Du trenger ikke endre den nasjonale politikken for vannvern for å hjelpe én persons problem, slår direktøren fast.