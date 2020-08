Ba kvinne ta på munnbind i butikk - havnet på sykehus

– Det gjør faktisk virkelig vondt, sier Margot Kagan til lokalstasjonen CBS New York.

Like før helgen var den 54 år gamle kvinnen i sin lokale Staples-butikk for å sende noen telefakser.

Mens hun er der støter hun på flere som ikke har på munnbindet ordentlig. Først en mann som har munnbindet på slik at det ikke dekker nesen. Kagan ber ham om å dekke til ordentlig, hvilket han gjør.

Så kommer en yngre kvinne inn i lokalet. hun har munnbindet under haken. Kagan gjentar til kvinnen at hun burde ha på munnbindet ordentlig. Dette mottar ingen gode reaksjoner fra kvinnen.

– Hun begynte å banne til meg.

Etterlyser kvinnen

Politiet sier i sin uttalelse at det ikke bare var den høye banningen, men kvinnen tok tak i Kagans stokk. Med et kraftig grep kaster hun Kagan på gulvet.

Kvinnen er nå etterlyst etter de voldsomme handlingene.

Kagan, som var gjennom en levertransplantasjon for bare fire måneder siden, ble sendt til sykehus. Her ble det konstatert at hun hadde brukket benet i det voldsomme fallet.

De ansatte i Staples-butikken ville ikke svare på spørsmål i etterkant. Ei heller hvorfor det på opptakene fra overvåkningskameraene ser ut til at Kagan ble liggende hjelpesløs på gulvet en god stund etter at hun ble kastet der.

Voldelige

Dette er langt fra første tilfellet i USA hvor folk reagerer voldelig når de blir bedt om å ta på seg munnbind inne i butikken.

Som mannen i Cedar Hill i Texas som i en brillebutikk fikk beskjed om at han ikke fikk oppholde seg i butikken om han ikke tok på seg munnbind.

I løpet av coronaepidemien har det i USA hersket uenighet om bruken av munnbind. Enkelte har hevdet at det som skal beskytte mot smitte, også hindrer luftveiene for dem som bruker disse.

Ved flere anledninger har hverken president Donald Trump eller visepresident Mike Pence benyttet seg av munnbind. Selv om de har befunnet seg i lokaler hvor dette har vært påbudt.

Mange nekter

I midten av april kom videoen under som viser en mann som nekter å gå av bussen fordi han ikke har på seg munnbind. Fire polititjenestemenn måtte til for å bære ham av bussen.

I begynnelsen av april gikk president Donald Trump på podiet i Det hvite hus og forklarte at smittevernkontoret CDC anbefalte alle å bruke munnbind for å hindre spredningen av Covid-19.

Trump gjentok flere ganger at dette er frivillig.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det, sa han.

