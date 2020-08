Etterlyser hvit varebil etter drap

Jenta ble skutt på en bensinstasjon ved 3.30-tiden natt til søndag. Hun ble ført til sykehus i ambulanse og senere bekreftet død.

Mandag morgen opplyser politiet at de ønsker å komme i kontakt med vitner fra stedet.

– Det finnes flere personer som var på plassen som vi behøver å prate med. Vi er særlig interessert i en hvit bil, av typen varebil, sier konstituert regionsjef Palle Nilsson i Stockholm-politiet til SVT.

Ifølge Expressen skal to menn fra et kriminelt nettverk ha vært mål for skuddene, men det var den 12 år gamle jenta som ble truffet.

Overvåkingsfilm

Politiet sperret søndag av området, som ligger i Norsborg i Botkyrka kommune. Det ble gjennomført tekniske undersøkelser og sikret film fra videoovervåkingskameraer. Bensinstasjonen ligger like ved en McDonalds-restaurant.

Flere personer varslet politiet ved 3.30-tiden etter at de hørte smell fra en bensinstasjon.

Da politiet ankom stedet, fant de jenta med skuddskader. Ved 10-tiden søndag formiddag oppdaterte politiet hjemmesiden sin med opplysninger om at jenta er død, og at de pårørende er informert.

Sjokk blant naboer

I Norsborg er innbyggerne sjokkert over drapet.

– Det er forferdelig. Noen ganger kommer man hit med barna, nå tør man ikke det. Datteren min er tolv år. Den kulen kunne truffet hvem som helst, sier Anod Samir, som bor i nærheten av bensinstasjonen, til Aftonbladet.

Søndag ettermiddag var ingen mistenkte pågrepet, og stedet var fortsatt sperret av. Det er blitt funnet flere tomhylser på stedet, ifølge Expressen.