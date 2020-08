Insektet, en såkalt japansk kjempeveps eller Vespa mandarinia på latin, er fryktet fordi det angriper og dreper honningbier. Dessuten kan det også være svært farlig for mennesker å bli stukket av det store insektet, noen ganger med døden til følge.

Når svermer av dette insektet forflytter seg og går til angrep, kan de forårsake store skader på birøkt-produksjon. Etter at de gigantiske vepsene er ferdige med å angripe, kan det ligge igjen mengder med drepte bier.

– Alle stikkevepser er potensielt dødelige

Det er størrelsen som skiller monstervepsen fra lignende insekter. Vingespennet kan komme opp i over syv centimeters lengde. Kjempevepsen har en stikkebrodd bak som alle andre stikkeveps, og denne kan bli opptil seks millimeter.

– Alle stikkevepser er potensielt dødelige. Ikke på grunn av giften, men på grunn av allergisk reaksjon. At det er så mange i som dør i Japan hvert år skyldes trolig at de jakter på bolet for å få tak i vepsene som deretter tilberedes og spises eller puttes levende på sprit slik at de skiller ut gifta i spriten før de dør. Denne spriten blir så betraktet som potent, opplyser Rune Aae ved naturfagseksjonen på Høgskolen i Østfold, i en mail.

Kan drepe mennesker



Den asiatiske monstervepsen blir også kalt «morderveps» eller «asiatisk horn». Ifølge det amerikanske jordbruksdepartementet registreres det flere dødsfall hvert år etter angrep fra monsterveps i Japan, skriver Business Insider.

I delstaten Washington har myndighetene satt ut feller for å forebygge skader etter at det i fjor ble registrert noen få observasjoner av insektet.

Delstaten grenser mot Idaho i øst, Oregon i sør, Canada i nord og Stillehavet i vest, og har om lag seks millioner innbyggere.

«Monstervepsen har negative innvirkninger på miljøet, økonomien og folkehelsen,» advarer Washingtons Department of Agriculture (WSDA), ifølge National Public Radio.

– Vi har en jobb å gjøre

Birøktere i delstaten har lenge fryktet at skadedyret skal få fotfeste i området etter at insektet ble observert for første gang i desember 2019. Derfor er det satt ut feller på utsatt steder. Dette er det første eksemplaret som er funnet i en felle, melder amerikanske medier.

– Dette er oppmuntrende fordi det betyr at vi vet at fellene fungerer. Men det betyr også at vi har en jobb å gjøre, sier administrerende entomolog for Washingtons Department of Agriculture (WSDA), Sven Spichiger, ifølge CNN.

Monstervepsene som fanges skal merkes for å kunne spore opp koloniene, for senere å ødelegge disse, blant annet ved hjelp av droner. Målet er å finne vepsens base før de starter reproduksjon i september.

Kan ha kommet med containere eller turister



Det asiatiske hornet er et av de største insektene på jorden. Når det flyr kan den ligne på en liten fugl, og kalles derfor for spurvebie i enkelte land.

Størrelsen på insektet har også utløst panikk hos mennesker som blir angrepet av det uvanlig store insektet, ifølge nettstedet beetle.pestctrl.biz.

Forskere er ikke sikre på hvordan de gigantiske insektene har nådd kysten av USA, men det antydes at de kan ha blitt bragt inn i landet ved hjelp av internasjonale containerskip eller reisende som besøker USA eller kommer tilbake fra et annet land, opplyser amerikanske landbruksmyndigheter.

VIDEO: «Morder-veps» skaper frykt i USA: – Overdrevet