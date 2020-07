En Rema 1000-butikk i den danske kommunen Allerød, hadde tidligere i juli Fødevarekontrollen (danske Mattilsynet), på besøk.

I butikken ble det funnet melatin som hadde gått over utløpsdatoen med 1172 dager, altså godt over tre år, ifølge danske Ekstra Bladet.

I tillegg ble det funnet sjokoladekake, peanøtter, mozzarella og kaffe som hadde gått over utløpsdatoen.

«Ikke godt nok. Vi tar tak i det», var responsen fra Rema-butikken etter hendelsen.

Sist torsdag gjennomførte Fødevarekontrollen en ny kontroll i den aktuelle butikken, og det visste seg at butikken ikke holdt sin lovnad.

Under den nye inspeksjonen ble det funnet kaffe, kirsebær, oksepølser og kyllingpølser som hadde gått over utløpsdatoen. Kirsebærene hadde passert utløpsdatoen med fire måneder, skriver Ekstra Bladet.

– Det er selvfølgelig ekstremt beklagelig at det ikke ble ordnet opp i forholdene, og kjøpmannen er veldig lei seg over det som har skjedd. Og alle mulige forklaringer nytter ikke, fordi kundene skal ha tillit til oss og her er det gjort feil, det skal ikke skje. Vi strammer opp, sier Jonas Schrøder, kommunikasjonssjef i Rema 1000.