President Duterte truer med dødsstraff under pandemien: – Jeg jakter dere ned

Filippinenes president Rodrigo Duterte er bekymret for økende kriminalitet mens coronaviruset herjer i landet. Nå ønsker presidenten å gjeninnføre dødsstraff for tyveri, voldtekter, drap og andre kriminelle handlinger.

– Hvis du stjeler, voldtar eller begår andre kriminelle handlinger som setter folks liv i fare så gjør du meg til din fiende, sa Duterte under sin tale til den filippinske regjeringen.

Presidenten refererte til Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, som ble innsatt av den filippinske regjeringen for å bekjempe organisert kriminalitet i landet i desember 2002. Ifølge loven kan smugling og salg av narkotika medføre livstid i fengsel eller dødsstraff. Den ble avskaffet i 2007, men den økende kriminaliteten gjennom corona-pandemien har gjort at presidenten ønsker å gjeninnføre lovens strengeste straff.

– Jeg ønsker å gjenopprette dødsstraff med giftsprøyte for forbrytelser som er spesifisert under Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, sa Duterte.

Filippinene er Asias episenter for coronaviruset med 83.000 smittetilfeller og i underkant av 2000 dødsfall. Pandemien har rammet landet hardt, og ifølge den engelskspråklige indonesiske avisen Jakarta Post kan flere hundre tusen filippinere være arbeidsløse innen året er omme. Samtidig som arbeidsledigheten stiger, har også mengden kriminalitet økt. Ifølge presidenten er frykten for å bevege seg i gatene større enn frykten for å bli smittet av viruset.

– Hvis dere går tilbake til gammel oppførsel kommer jeg til å jakte dere ned, og likene hope seg opp, advarer Duterte.

Presidenten oppfordret lovgivere til å jobbe effektivt med å få dødsstraff gjeninnført.

