Ubåt-alarm på svenskekysten: – Tilhører den russiske marinen

– Det føles litt spesielt at den passerer forbi her hvor det til vanlig ferdes helt vanlige, båter forteller et øyenvitne til Aftonbladet. Hun skal ha observert ubåten via en kikkert fra land.

Den russiske ubåten lå i overflateposisjon da den ble observert under Öresundsbroen. Den ble da fulgt av det russiske krigsfartøyet SB123.

Øresund var tidligere dansk farvann, men utgjør nå riksgrensen mellom Danmark og Sverige.

Middeldybden i sundet er ikke dypere enn 11 meter, men det finnes også enkelte fordypninger hvor dybden på havbunnen er opptil 40 meter i det smale sundet mellom Helsingør og Helsingborg.

– Ubåten tilhører den russiske marinen

Passeringen gjennom Öresund er tidfestet til klokken 18.30 lørdag kveld. Den svenske Försvarsmakten har bekreftet observasjonen.

– Vi kjenner selvsagt til dette og vi har full kontroll. Vi kommenterer ikke hendelsen for øvrig da dette bare er en enkel transport . For oss er det helt udramatisk. Dette er ingen nyhet for oss. Ubåten tilhører den russiske marinen, bekrefter vakthavende kommunikatør ved Försvarsmakten, Nemo Stjernström, overfor Expressen.

En patruljebåt fra den danske marinen fulgte begge de russiske fartøyene på avstand.

Svensk marine oppnådde kontakt med det russiske følgefartøyet, men ikke med ledelsen for mannskapet om bord i ubåten.

Britiske medier: Angrepsubåt



Ifølge den britisk nettavisen The News er det trolig den samme ubåten som tidligere skal ha passert Den engelske kanal, og deretter gjennom Dover-sundet og videre mot Nordsjøen.



Ifølge britiske medier skal det dreie seg om en angrepsubåt. Britiske spesialfartøy skal ha skygget ubåten underveis. Fartøyet skal også ha blitt observert utenfor kysten av Bretagne.

Ifølge Sydsvenskan hadde det russiske følgefartøyet heist det russiske orlogsflagget.

– Sjöfartsverket overvåker all trafikk som passerer ut i fra et sjøsikkerhetsperspektiv. Derfor følger vi og kommuniserer med eskortebåten, opplyser Fredrik Nordanslätt ved Sjöfartsverket.