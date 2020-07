Designer Vivienne Westwood har kledd seg ut som en kanarifugl for å støtte Assange

Dame Vivienne Westwood ledet denne uken en demonstrasjon mot å utlevere Julian Assange til USA, ved å plassere seg selv i et stort fuglebur utenfor strafferetten i London, skriver BBC.

Like etter klokken åtte tirsdag morgen kunne man høre 79-åringen, kledd i en kanarigul dress og svingende 3 meter over bakken, rope:

– Jeg er kanarifuglen i kullgruven! Jeg er Julian Assange!

Kan bli utlevert i høst

Julian Assange (49), som grunnla den kontroversielle nettsiden WikiLeaks, sitter i Belmarsh-fengselet i London i påvente av en høring hvor man skal avgjøre om han skal utleveres til USA, hvor han er anklaget for hacking og spionasje. Nylig ble tiltalen utvidet til å også omfatte anklager om oppmuntring til hacking.

Høringen skulle egentlig funnet sted i mai, men har blitt utsatt til 7. september på grunn av pandemien.

Assange har vært fengslet siden i fjor, da han ble båret ut av den ecuadorianske ambassaden av britisk politi. 49-åringen hadde da tilbrakt nesten syv år i asyl på ambassaden.

– Ikke ulovlig å fortelle sannheten

Støttespillerne til Assange mener at å utlevere ham til USA vil sende et signal om at det ikke lenger er lov til å skrive gravende journalistikk om USAs politiske elite.

– Publisering av graderte dokumenter er ikke ulovlig i USA i dag. Hvis Assange utleveres og dømmes, vil det bli det, skrev Pulitzer-prisvinnende journalist Chris Hedges i februar.

– Jeg er kanarifuglen i kullgruven! Når jeg dør av giftig gass, er det signalet, ropte motedesigner Vivienne Westwood fra et fuglebur utenfor den britiske strafferetten på tirsdag. Kanarifuglen var en metafor for grunnleggeren av WikiLeaks, Julian Assange. Foto: Matt Dunham / AP

Westwoods kanarifugl-metafor tolkes som et symbol på Assange som en varsler. Metaforen stammer fra arbeid i kullgruver på 1900-tallet. Da hadde man en kanarifugl med seg, i tilfelle det var giftige gasser i gruven. Hvis fuglen døde, og sluttet å synge, måtte alle komme seg ut. Siden da har kanarifuglen vært et symbol på varslere.

– Hvis jeg dør i en kullgruve av giftig gass, da er det signalet!, ropte Westwood inn i roperten sin.

– Hvis de putter Assange i fengsel, må de også gjøre det med redaktørene i The Guardian, Der Spiegel og The New York Times. De fortalte også sannheten, fortsatte hun.

– Og det er ikke ulovlig å fortelle sannheten.