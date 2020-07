Kanye West: Kim Kardashian truet med lege og skilsmisse

Musikkprodusent og artist Kanye West skrev i en Twitter-tråd på mandag at kona hans, Kim Kardashian West, ville låse ham inne med en lege, ifølge People Magazine.

«Kim prøvde å fly til Wyoming med en lege for å låse meg inne som i filmen «Get Out« fordi jeg gråt og fortalte om da jeg reddet livet til datteren min i går», skriver West. Videre anklager han svigermoren, Kris Jenner, for å være delaktig i planen om å låse ham inne, og skriver at hun ikke får omgås barna hans lengre.

West anklaget også Kardashian og Jenner for ikke å svare ham når han ringte, og ba dem om å ta kontakt med ham over Twitter.

– Et sjokk

Ifølge People Magazine skal Kim Kardashian ikke ha vært informert om at Kanye West skulle snakke om datteren under valgkampmøtet, og opplevd talen som et sjokk. Ifølge Kanye skal de ha vurdert å ta abort da de var gravide med sitt første barn, North West.

Rapperen avsluttet twittertråden med å skrive:

«Selv om kona mi vil skilles etter talen min, fødte hun North til tross for at hun ikke ville det. Hun sto opp for og beskyttet det barnet.»

Bipolar lidelse

4. juli i år annonserte Kanye West at han stiller som kandidat til høstens presidentvalg i USA. Dette kom flere måneder etter de andre kandidatene annonserte at de stilte til valg, og etter fristen for å melde seg som kandidat i flere av USAs stater.

West arrangerte sitt første valgkampmøte på søndag. Møtet tok en brå vending da den 43 år gamle rapperen begynte å rope og gråte.

Det har blitt spekulert i om West, som har hatt diagnosen bipolar lidelse siden 2017, har hatt en manisk episode.

Sanger Halsey ba folk om ikke å latterliggjøre episoden.

– En manisk episode er ikke en vits, sier Halsey til Independent.

– Du kan hate noens handlinger eller meninger uten å bidra til stigma som skader en hel gruppe med sårbare mennesker for moro skyld.