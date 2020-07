Sex-kult avdekket i Italia: 77-åring kjent som «Legen» mistenkt for å stå bak

Søndag aksjonerte italiensk politi mot flere eiendommer Novara i nordvestlige Italia. Politiet mistenker at boligene skal være tilknyttet en flere tiår lang sex-kult som har vært under etterforskning siden 2018.

En 77 år gammel mann kjent som «Legen» er mistenkt for å stå bak kulten. Han skal ha brukt en rekke virksomheter som danseskoler og håndverksbutikker for å rekruttere kvinner.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Videre skal kvinnene ha blitt utsatt for en kraftig indoktrinering, vold og overgrep.

– Han velger hvilke jenter som skal underholde ham, skal et av kultens offer ha fortalt politiet.

Ifølge en pressemelding fra politiet skal 77-åringen, omtalt av ofrene som «Legen», ha overbevist kvinnene om at overgrepene ville gi dem tilgang til «en magisk og hemmelig verden».

Kulten skal i hovedsak ha rekruttert unge kvinner, og politiet mistenker at den har pågått i over 30 år. Det var tips fra et tidligere offer som gjorde at politiet startet etterforskningen i 2018. Flere eiendommer i Pavia-provinsen, og kultens finansiering er under etterforskning. Det er ikke kjent hvor mange pågripelser og antall mistenkte i saken er ikke kjent.

Se også: Her finner politiet flere torturkammer i Nederland: