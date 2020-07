Hetebølgen i Sibir kan forårsake miljøkatastrofe: – Det er skremmende

For andre året på rad står store skogområder i Sibir i brann. Skogbrannene er forårsaket av en hetebølge som har pågått siden mai. Nylig nådde området ny varmerekord, og konsekvensene kan bli enorme. Heten varmer nemlig opp tundraen i Sibir, noe som medfører store utslipp av drivhusgasser, også kalt klimagasser.

Forsker Greg Henry ved University of British Columbia er ekspert på tundra, og har i den siste tiden rettet sitt fokus mot situasjonen i Sibir.

– Det er bemerkelsesverdig og skremmende, sier Henry til den kanadiske rikskringkasteren CBC.

Ti grader høyere temperaturer

Forrige uke rapporterte EUs klimamonitor at temperaturene i området var ti grader høyere enn det som er normalt i Russlands arktiske områder.

– Den nordligste værstasjonen viste temperaturer på mellom 14 og 15 grader i midten av juni. På dette tidspunktet skulle temperaturene normalt vært på mellom 2 og 0 grader, sier Henry.

Varmen og de tørre forholdene i tundraen har utløst de omfattende skogbrannene som foregår i området. 1,77 millioner hektar skog og landområder står i brann. Det fryktes at brannene kan forbigå de 17 millionene hektar skog som brant ned i 2019.

Varmen skal også ha påvirket permafrosten nært et kraftverk i den arktiske byen Norilsk slik at det forårsaket oljesøl omtalt som «en av Russland verste miljøkatastrofer». Mer enn 20.000 ton diesel løp ut i elven like ved, som fikk president Vladimir Putin til å erklære nødssituasjon i landet.

Presidenten fikk ikke vite om ulykken før flere dager etter det hadde skjedd, til tydelig misnøye:

– Stemmer det at vi burde forvente å få vite om nødssituasjoner over sosiale medier nå? spurte Putin i et videomøte om situasjonen.

Norilsk befinner seg i et av de områdene som står i fare for å bli hardt rammet av skogbrannene.

