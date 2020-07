Tidlig om morgenen på tirsdag den 23. juni, ble en ung svart mann torturert og drept på øya Bornholm i Danmark, melder den danske avisen Ekstra Bladet.

Kort tid etter ble gjerningsmennene, to danske brødre på 23 og 25 år pågrepet og siktet for drap.

Danske medier har stort sett akseptert denne konklusjonen fra politiet, men historien har fått mye oppmerksomhet på sosiale medier, hvor både politiet og pressen har blitt kritisert for å gi det rasistiske perspektivet for lite plass.

Denne uken har saken også fått internasjonal oppmerksomhet, blant annet i dem amerikanske storavisa The New York Times.

– Det tok kun tre dager før politiet totalt avviste at drapet var rasistisk motivert, til tross for alt beviset som peker på det motsatte, påpeker aktivist og underviser i kulturforståelse Awa Konaté overfor The New York Times.

– Det viser at dette er et systemisk problem.

Slått, knivstukket og kvalt

I siktelsen står det at mannen skal ha blitt utsatt for grov vold før han døde, skriver Ekstra Bladet.

Han hadde han brudd i hodeskallen etter å ha blitt slått med en trebjelke og han hadde blitt knivstukket flere ganger, blant annet i halsen. Han hadde også fått et kne presset mot strupen.

Mannen som ble drept var en 28 år gammel ingeniørstudent med Dansk-Tanzaniansk opphav. Han var på Bornholm for å besøke moren sin, som har sagt til Ekstra Bladet at mannen hadde vært på en fest og var på vei for å møte noen venner i skogen for å ta en øl. Morgenen etter ble funnet død på en leirplass i nærheten. Ifølge den rettsmedisinske rapporten skal drapet ha skjedd mellom 00.39 og 06.11 om morgenen.

– Ikke noe med hudfarge å gjøre

En av de to brødrene som er siktet for drapet har en swastika-tatovering og ordene «White power» tatovert på benet. Han skal også ha uttrykt sympati med det høyreekstreme politiske partiet Stram Kurs, skriver The New York Times. Ifølge research-aktivistene Redox skal mannen dessuten ha skrevet et støtteinnlegg for «White Lives Matter» på Facebook.

De siktede brødrene innrømmer å ha utøvd grov vold, men ikke å ha drept dansk-tanzanianeren.

Aktor i saken, Benthe Pedersen Lund, har opplyst til Ekstra Bladet at offeret og de siktede skal ha kjent hverandre, og at drapet derfor ikke hadde noe med hudfarge å gjøre, men var resultat av «et personlig forhold som har gått galt.»

