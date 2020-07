Florida-guvernørens corona-pressekonferanse avbrutt: – Dere lyver til folket

Florida er blant delstatene i USA som er hardest rammet av Coronaviruset. Så langt har over 4000 personer mistet livet som følge av viruset.

Under mandagens pressekonferanse fikk aktivist Thomas Kennedy nok, og valgte å overdøve guvernør Ron DeSantis. Han la selv ut klippet på sin Twitter-konto.

Kennedy arbeider for det organisasjonen United We Dream som kjemper for innvandreres rettigheter i USA. Under pressekonferansen beskylder han Floridas guvernør for å lyve til innbyggerne.

– Vi har rekordmange tilfeller hver eneste dag, og likevel gjør du ingenting. Du forfalsker informasjon og villeder folket, høres det fra Kennedy.

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention er Florida blant de hardest rammede statene. Mandag rapporterte guvernøren om over 282.000 smittetilfeller og 4277 dødsfall som følge av Covid-19.

