Franskmann mistenkt for overgrep mot over 300 barn – nå er han død

Den pensjonerte franskmannen ble pågrepet i slutten av juni på et hotellrom i Jakarta ifølge CNN. Ifølge indonesisk politi var han i rommet med to nakne mindreårige jenter. På mannens PC skal de ha funnet store mengder overgrepsmateriale. Det skal ha vært bilder og videoer som viser ham ta del i seksualiserte handlinger med over 300 barn der alle var mellom 10 og 17 år.

Han skal ha nektet å samarbeide med politiet og skal ha forsøkt å ta livet sitt på cella torsdag. Etter tre dager på sykehus ble han erklært død søndag.

Les også: Pedofili-oppvask i Tyskland – lot dem ta vare på foreldreløse barn

Politiet mistenker at han bevisst skal ha gått etter hjemløse gatebarn i Jakarta og lovet dem penger for å stille opp på bilder i hans hotellrom. Deretter skal han ha gjort seksuelle tilnærmelser mot dem der. Dersom de nektet ble de slått, ifølge politiets teorier.

Dersom han hadde blitt dømt ville han risikert enten livstid i fengsel, mulig tvungen kjemisk kastrering eller potensielt dødsstraff.

Les også: Ukraina vil tvangskastrere pedofile