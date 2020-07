Overvåkningsvideo viser siste livstegn fra Glee-skuespiller

Det var under en båttur i California 8. juli at den 33 år gamle skuespilleren og sangeren Naya Rivera, best kjent fra serien Glee, forsvant. Overvåkningsvideoen viser Rivera som ankommer innsjøen sammen med sin fire år gamle sønn. Noen timer senere ble fireåringen funnet sittende alene i båten på nordsiden av innsjøen. Se videoen øverst i saken.

Antatt død

Politiet offentliggjør videoen for å vise at Rivera og sønnen forlot bryggen alene.

Søket var i første omgang en redningsaksjon, men nå melder politiet at Glee-stjernen er antatt død, og redningsaksjonen omgjøres til en leteaksjon etter et mulig lik.

Risikabelt område

Ifølge politiet skal området hvor båten ble funnet være grumeste og ha svært dårlig sikt.

– I denne innsjøen, på området hun forsvant, er det en del trær og vegetasjon under vann. Det kan gjøre at man setter seg fast, som gjør det utrygt for dykkere og gjør søket mer komplisert, sa Kevin Donoghue ved Ventura County Sheriff's Office under en pressekonferanse 9. juli.

Søket etter Rivera fortsetter fredag.

