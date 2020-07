Politiet i Nederland og Frankrike avdekket nylig et omfattende kriminelt nettverk. Så langt er over 800 personer med tilknytning til miljøet pågrepet. Politiet antar at konteinerne som nylig ble funnet like sør for Rotterdam har tilknytning til et omfattende narkotikanettverk.

Konteinerne ble beskrevet av politiet som «fengsel i underverdenen», og det ble blant annet funnet tannlegestoler, håndjern, politiuniformer og andre redskaper på stedet.

Nå har nederlandsk politi frigitt video fra øyeblikket de oppdager torturkamrene. Se videoen øverst i saken.

Les også: 400 pågrepet under coronaprotester i Nederland

Se også: Smuglere tatt på fersken med fire tonn kokain: