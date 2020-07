Forskere fra det tyske Alfred Wegner-instituttet for hav- og polarforskning har tatt en titt på hvordan klimaendringene påvirker fiskeembryoer og egg. Tidligere har forskning fokusert på temperaturøkningens konsekvenser for fisk, men det viser seg at konsekvensen er langt større for embryoer og egg.

Fisk oppsøker kaldere vann for at embryoene skal ha det best mulig. Med de økende temperaturene blir gyteområdene færre, og embryoene dør før de klekkes.

– Grunnen til at embryoene er så sensitive til varme har med det store behovet for oksygen. Derfor virker det i første omgang rart å sammenligne embryoer med fullvoksen fisk, men det er nettopp her svakheten ligger, sier Hans-Otto Pörtner ved Alfred Wegner-instituttet til nyhetsbyrået AP.

Parisavtalen har som mål å begrense global oppvarming til 2 grader, og aller helst 1,5 grader. Hvis ikke temperaturøkningen bremses kan så mye som 60 prosent av havets fiskearter stå i fare for utrydding.

– Hvis vi tar for oss forskjellige klimascenario, så tilsier det at hvis vi når det ambisiøse 1,5-gradersmålet i Parisavatalen, vil kun 10 prosent av havets fisk stå i fare. Når vi ikke målet kan mellom 40 og 60 prosent av fiskeartene stå i fare, sier Pörtner.

I 2019 forårsaket en hetebølge i Alaska at et stort antall laks mistet livet. Den arten som er mest sårbar for klimaendringene er Alaskatheragra, som tilhører torskefamilien. I tillegg står rødlaks, ørret, stripet pelamide, barracudaer og sverdfisk i stor fare.

