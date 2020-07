USAs fremste smittevernsekspert og direktør ved det nasjonale instituttet for allergi og infeksjonssykdommer, Anthony Fauci, har vært rådgiver for seks amerikanske presidenter gjennom flere nasjonale folkehelsekriser.

Allerede i 2017, samme år som Donald Trump entret Det hvite hus, advarte han sterkt mot en ny pandemi. Han mente den neste smittsomme sykdommen ville ta alle på senga. Og at det var nødvendig at myndighetene forberedte seg tilstrekkelig.

– Om det er ett budskap jeg vil at dere skal sitte igjen med i dag, er det at basert på min erfaring er det ingen tvil om at smittsomme sykdommer vil bli en stor utfordring for den kommende administrasjonen.

Det sa Fauci under en tale ved prestisjeskolen Georgetown University Medical Center januar 2017.



– Vi er ekstremt sikre



Smittevernseksperten påpekte at ukjente sykdommer, i tillegg til kjente smittsomme sykdommer som kunne blusse opp, utgjorde en stor folkehelserisiko de neste årene.

– Vi er ekstremt sikre på at vi kommer til å se dette i løpet av få år, sa han.

Fauci manet Trump-administrasjonen til å forberede seg på å håndtere en pandemi.

– Vi trenger virkelig et nødfond for folkehelse. Det er vanskelig å få til, men vi trenger det virkelig, sa Fauci i talen.

Han påpekte videre at det var «veldig smertefullt» da president Barack Obama i februar 2016 ba kongressen om 1,9 milliarder dollar for bekjempe zikaviruset, men måtte vente på godkjenning fram til september.

«En absolutt kaotisk katastrofe»



Trump-administrasjonen fulgte imidlertid ikke rådene til smittevernsekspertene. I stedet for å styrke den nasjonale innsatsen for å bekjempe potensielle smittsomme sykdommer, ble det kuttet i etater som er ansvarlige for å oppdage og bekjempe potensielle utbrudd.

Først 16. mars kom Trump-administrasjonen med anbefalinger om landsomfattende sosial distansering.

I april antydet Fauci at liv kunne ha vært spart om USA reagerte tidligere. Kort tid etterpå retvitret Trump en tweet om at Fauci burde sparkes.

I midten av april la New York Times, CNN og AP fram detaljerte rapporter om at Trump ikke lyttet til eksperter før det var for sent.

Det har Trump avvist på det sterkeste.

Trump har senere vært i hardt vær for sin håndtering av coronakrisen. Tidligere president Barack Obama har omtalt Trumps håndtering av pandemien som «en absolutt kaotisk katastrofe».

I USA har hittil 2,8 millioner mennesker blitt smittet med SARS-CoV-2. 131.000 har mistet livet.

Øvrige kilder: NTB.