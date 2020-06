Politi fantaserte om å drepe afroamerikanere - tatt av opptak

De kunne ikke vente med å slakte ned afroamerikanere i en potensiell borgerkrig, sa polititjenestemennene, skriver Vice.

De tre som onsdag fikk sparken fra jobben ble oppdaget i en gjennomgang av kamera som står på dashbordet på politibilen og gjør opptak av det som skjer inne i kupeen.

Klare for borgerkrig

I gjennomgangen ble det oppdaget samtaler betjent Michal Piner hadde med kollegene Jesse Moore og James Gilmore. I de to samtalene snakket polititjenestemennene om forventningene til en mulig rasedrevet borgerkrig i USA, som de glorifiserte. De tre skal ha sett fram til å drepe afroamerikanere.

Ifølge gjengivelsen av opptakene skal Piner ha sagt at han ville kjøpe en automatrifle i løpet av de neste ukene. Og diskuterte litt senere mulighetene for unntakstilstand.

«...vi skal bare gå ut og begynne nedslaktingen av de jævla (n-ordet). Jeg kan ikke vente. Gud, jeg kan ikke vente,» sa Piner og slo fast at han er klar.

Til kollega Moore sa Piner at de var behov for en borgerkrig slik at de kunne: «vi skal fjerne dem fra kartet. Det kommer til å sette dem tilbake fire eller fem generasjoner» og fikk til svar fra Moore at han var gal.

Blir kvalm

Onsdag holdt ordfører Bill Saffo i Wilmington pressekonferanse hvor det ble kunngjort at de tre fikk sparken.

– Jeg ble kvalm av det voldelige og ødeleggende språket disse tjenestemennene brukte. Det er absolutt avskyelig. Vi mener dette var et tilfelle vi kjapt måtte gi oppmerksomhet om, og gjennom å sørge for åpenhet ønsker vi å holde på tilliten i samfunnet vårt. Vi er enstemmig om dette, sa ordfører Saffo ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge politisjef Donny Williams er moralen i politistyrken svekket, men han berømmer sine ansatte som kommer på jobb for å gjøre en hederlig innsats for samfunnet.

– Min største frykt er at alt det gode arbeidet vil bli malt med samme penselen som det dårlig vil bli malt med.

Williams la til at disse tre aldri burde få muligheten til å jobbe innen lov og orden igjen.

90 prosent

Også saker hvor de tre tjenestemennene er blitt kalt inn som vitner gjennom sitt yrke, vil bli gått gjennom. For å se om de har vist tendenser til påvirkning og om de har begått forbrytelser.

I en samtale mellom tjenestemennene Piner og Moore gjør sistnevnte sitt hat tydelig: «Gud har et eget spesielt sted i helvete for slike, kompis. Jeg hater dem.» sa Piner og slo fast at nesten alle afroamerikanere var ille. 90 prosent av dem, sa han.

– Husk, de gjorde dette. Ingen andre. Det var et kamera i bilen som fanget dem. Det var ikke borger-Deborah som ringte dem, slår leder Deborah Maxwell i New Hanover County NAACP