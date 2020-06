Rev ned statue av norsk slaverimotstander

Den nærmere 100 år gamle statuen ble halshugd og dumpet i en innsjø av demonstranter i byen Madison. Slaverimotstanderen Heg døde i kamp for nordstatene under den amerikanske borgerkrigen.

Hans Christian Heg (1829-1863) ble født i Lier utenfor Drammen og emigerte med sine foreldre til USA i 1840, 11 år gammel. Heg ble senere major i 4. Wisconsin Milits og sjef for fengselssystemet i Wisconsin. Han var også medlem av det republikanske partiet og slaverimotstander, skriver Wikipedia.

Statuen av Heg utenfor Wisconsin State Capitol i Madison. Foto: Wikimedia Commons.

– Jeg må si jeg blir veldig overrasket over dette. Hans Christian Heg kjempet jo på nordstatssiden i krigen, den siden som ville få slutt på slaveriet, sier historiker Karl Jakob Skarstein til VG.

Opptøyer



Også en annen statue ble revet ned av demonstrantene natt til onsdag. Det ble knust vinduer, og en delstatssenator som tok et bilde av demonstranter ble angrepet og slått ned.

Under demonstrasjonene mot politivold etter drapet på amerikanske George Floyd har det blitt revet ned flere statuer av historiske skikkelser som støttet eller sto bak slaveri, blant annet offiserer fra Sørstatene. Heg kjempet for Nordstatene, og det er uklart hva som var grunnen til at nettopp Heg-statuen ble revet ned, melder VG.

– Fremstår absurd



– Det fremstår egentlig litt absurd og umotivert, sier historiker Skarstein til VG.

Uroen natt til onsdag oppsto etter en uke med hovedsakelig fredelige demonstrasjoner.

Heg døde på slagmarken ved slaget i Chickamauga i 1863. Der ledet han «15. Wisconsin frivillige infanteriregiment», ofte omtalt som «det norske regiment».

Også i hjembyen Lier er det reist statue av Heg, en kopi av statuen i Wisconsin.

Demonstranter sleper statuen gatelangs. Faksimile fra Twitter/Emily Hamer/@emhamer7

Øvrige kilder: Milwaukee Journal Sentinel , Fox News.