Ronald Jeremy Hyatt (67), bedre kjent som Ron Jeremy, har spilt i over 2000 pornofilmer og er et kjent navn innenfor pornobransjen.

På tirsdag måtte han møte i retten i Los Angeles, siktet for fire voldtekter som skal ha skjedd mellom 2014 og 2019.

Flere amerikanske medier har omtalt saken. Ifølge LA Times kan han bli dømt til 90 år i fengsel for voldtektene. Kausjonen har blitt satt til 6,6 millioner dollar, altså rundt 62 millioner kroner.

Pornostjernen er nå siktet for tre tilfeller av voldtekt, et tilfelle av tvangsmessig oralsex og voldtekt med en gjenstand.

Les også: Amerikansk TV-stjerne tiltalt for tre voldtekter

Skal ha funnet sine ofre og utnyttet dem

Jeremy skal først ha voldtatt en 25 år gammel kvinne i et hus i West Hollywood i 2014. Noen år senere, i 2017, skal han ha begått seksuelle overgrep mot to kvinner på 33 og 46 år på en bar i West Hollywood. Overgrepene skal ha skjedd ved to forskjellige anledninger.

Han er også siktet for å ha voldtatt en 30 år gammel kvinne på den samme baren i 2019.

Inspektør ved sheriffetaten i Los Angeles, Carlos Marquez, sier til LA Times at Jeremy brukte berømmelsen sin til å komme i kontakt med kvinner, for så å utnytte dem når de var beruset.

– Han utnytter seg av situasjonene med ofrene sine, sier han.

Har nektet for voldtektanklager før

Pornostjernen har så langt ikke sagt om han kommer til å erklære seg skyldig i saken, men han har tidligere nektet for andre anklager om seksuelle overgrep.

I 2017 anklaget nemlig flere kvinner ham for seksuelle overgrep i magasinet Rolling Stone. I en uttalelse til magasinet sa Jeremy at anklagene mot ham var falske.

– Jeg har aldri og ville aldri voldtatt noen. Alle alvorlige anklager mot meg har blitt etterforsket og henlagt av dommerne. Jeg har aldri blitt siktet eller vært i retten for dette. Og disse anklagene er gamle, sa han i 2017.

Les også: DNA-treff i voldtektssak etter ni år – mann dømt