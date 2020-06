Skuespiller Ian Holm er død

Skuespilleren Sir Ian Holm ved premieren på filmen Tolkien 29. april 2019. NTB Scanpix/Reuters.

Skuespilleren var blant annet kjent for sine roller som Bilbo i Ringenes Herre-filmene og androiden Ash i Alien 1.

– Det er med stor sorg vi kan fortelle at skuespilleren Sir Ian Holm gikk bort i morges, 88 år gammel, sier agenten hans til The Guardian.

Skuespilleren sovnet stille inn på sykehus, omgitt av sin nærmeste familie. Han var syk med Parkinsons.

90 filmer



Holm var en mangfoldig skuespiller, som spilte alt fra androider og hobbiter via Harold Pinter og Kong Lear. Han var med i over 90 filmer i løpet av sin karriere.

Dramatikeren Harold Pinter skal ha beskrevet Holm som sin favorittskuespiller, en «skuespiller med fullstendig integritet». I 1993 lot Holm seg lokke tilbake til teateret, for å spille i Pinters «Moonlight».

Holm ble nominert til Oscar for sin rolle som treneren Sam Mussabini i filmen Chariots of Fire fra 1981. Han vant en ny generasjon fans etter å ha spilt hobbiten Bilbo Baggins i Peter Jacksons Lord of the Rings-trilogi fra 2001-2003, og igjen som den eldre Bilbo i Hobbiten fra 2012.

Allerede i 1981 spilte han en Ringenes Herre-rolle, den gang som Frodo i BBCs radiohørespill basert på fantasy-bøkene.

Ridder



Holm ble født i Essex i 1931. I 1960 ble han del av Royal Shakespeare Company ved grunnleggelsen. Han ble ikke minst kjent som en solid og pålitelig birolleinnehaver i flere filmer. Han ble en gang spurt hva han tenkte om at han så ofte spilte biroller:

– Som skuespiller er jeg i veldig stor grad en trupp-person. Jeg frykter ansvar, jeg liker at noen andre bestemmer.

Holm ble slått til ridder i 1998 for «sin tjeneste til dramatikken».

Øvrige kilder: BBC News.