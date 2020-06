Forskere: Har funnet medisin som hjelper alvorlig coronasyke

Ifølge BBC har britiske forskere funnet et steroid som reduserer muligheten for at alvorlige coronasyke dør.

Medisinen Deksametason omtales av det britiske mediet som et meget rimelig preparat, som ifølge eksperter kan vise seg et kraftig gjennombrudd i kampen mot det dødelige viruset.

Ifølge studiene gjort reduserer små doser med stereoidbehandlingen dødsfallene blant pasienter som er på respiratorer med en tredjedel.

Medisinen er en del av det som er verdens største utprøving av eksisterende medisiner som behandling mot coronaviruset.

De samme forskerne estimerer at 5.000 liv i Storbritannia kunne vært reddet om medisinen hadde vært tilgjengelig.

Medisinen står på Wadas liste over dopingmidler, forteller den norske Felleskatalogen.

Et stort gjennombrudd

Medisinen reduserer betennelser forårsaket av en rekke andre sykdommer, og det synes som om den bidrar til å stanse noe av skadene som kan oppstå med kroppens immunsystem settes i høygir i kampen mot viruset.

I alt 2000 pasienter er blitt testet med medisinen, og ble sammenlignet med 4000 som ikke fikk disse. For pasienter ble faren for dødelig utfall redusert fra 40 prosent til 28 prosent. For de som var avhengige av oksygen ble faren for dødelig utgang redusert fra 25 prosent til 20 prosent.

– Dette er så langt den eneste medisinen som har vist seg å redusere dødeligheten, og i tillegg redusere den betydelig. Dette er et stort gjennombrudd, sier professor Peter Horby til BBC.

Rimelig behandling



– Det er en klar og tydelig fordel. Behandlingen går over ti dager og koster 5 pund 60 kroner per pasient. Det betyr at det koster 35 pund (420 kroner) å redde et liv. Dette er også en medisin som er tilgjengelig over hele verden, sier professor Martin Landray, som ledet studien.

Professor Landray mener at pasienter ved britiske sykehus burde få denne medisinen uten forsinkelser, men folk burde ikke gå og kjøpe den for selvmedisinering.

