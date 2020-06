Allerede på starten av 90-tallet begynte ryktene om Bill Clintons utroskap å florere. I januar 1998 nektet han for ryktene, men etter hvert ble presset så stort at han ga opp og innrømmet at han hadde vært utro.

Det skapte enorme konsekvenser for Clinton, og mange mente at kona hans Hillary burde ha forlatt ham.

I et nytt intervju med The Telegraph (bak betalingsmur) forteller den tidligere førstedamen hva som gjorde at hun ble i ekteskapet.

– Det krevde veldig mye tilgivelse

– Det var kjærligheten til Bill som ble den avgjørende grunnen. Men å bestemme meg for det innebar åpenbart en stor vurderingsprosess, timer i terapi og samtaler med venner. Det krevde veldig mye tilgivelse. Det var veldig vondt, sier hun.

Da utroskapsskandalen brøt ut kunne det se ut som Hillary tok det hele med fatning, men i intervjuet med The Telegraph sier hun at hun ble illsint da ektemannen fortalte henne sannheten.

Journalist Celia Walden spør Hillary om hun noen gang vurderte å skille seg fra ektemannen etter hun fikk vite om utroskapen.

Vurderte skilsmisse

– Jeg tenkte på alt, Celia. Alt! Jeg hadde lyst til å koke ham i olje! Så selvfølgelig vurderte jeg skilsmisse. Selv om jeg vet at folk alltid har kritisert meg og stilt spørsmålstegn ved valget mitt om å bli, har jeg aldri tvilt på det, sier hun, og legger til:

– Det var et veldig gjennomtenkt valg, og jeg har levd med det siden.

Bill Clinton har flere ganger blitt spurt om hva som gjorde at han, som var en så offentlig person, var utro med en 22 år gammel praktikant.

I dokumentaren «Hillary» sier han at grunnen til at han var utro var for å få tankene bort fra alt presset han opplevde som president.

– Det er ikke en unnskyldning, det er en forklaring. Det var fryktelig. Jeg føler meg forferdelig på grunn av det.

