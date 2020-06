– En syk form for underholdning, sier lokal påtalemyndighet.

Mannen er tiltalt for åtte tilfeller av forgiftning, samt et ytterligere tiltalepunkt fordi et av ofrene var en eldre person.

De hjemløse ble fortalt at de skulle ta del i en konkurranse om å spise sterk mat. De reagerte på giften med anfallslignende symptomer, som oppkast og pustebesvær.

Siden filmet mannen ofrenes lidelser.

– Disse menneskene ble ofre fordi de er sårbare. De ble utnyttet og forgiftet som del av en syk form for underholdning, og smertene deres ble tatt opp så gjerningsmannen kunne gjenoppleve det gang på gang, sier påtalemyndighetens advokat Todd Spitzer ifølge BBC News.

Angrepene skjedde i Orange County i mai.

Stoffet mannen brukte, oleoresin capsicum, er dobbelt så sterkt som i peppersprayen politiet bruker. Det kommer fra chiliplanten.

Flere av ofrene måtte på sykehus, og politiet tror det kan være flere enn de

åtte som ble angrepet av mannen. Han er også tiltalt for å ha involvert en mindreårig i handlingene.

Mannen risikerer 19 års fengsel om han blir dømt.

