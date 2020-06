Emiratene vil til en annen planet

Ikke bare private selskaper som Elon Musks SpaceX, men også nye land utfordrer de gamle gigantene i verdensrommet.

Sist ute er De forente arabiske emiratene (UAE), hvor Abu Dhabi er det største emiratet og Dubai den største byen. 15. juli skal landet etter planen skyte ut en romsonde fra Tanegashima space centre i Japan.

– Det handler om Emiratenes fremtid og vår overlevelse, mener Omran Sharaf, prosjektets leder.

Det er den britiske avisen The Guardian som i dag bringer en lengre artikkel om den arabiske romferden. Det er ikke meningen at man skal lande på den røde planeten, men man skal bruke et mars-år på å sirkle rundt og observere atmosfæren og klimaet.

Ferden skal ta syv måneder og en runde rundt Mars er beregnet til å ta 55 timer. Sonden, som har fått navnet «Amal» (Håp), skal fortsette å sirkle et mars-år, altså 687 dager, fremkommer det på nettstedet for Mohammed bin Rashid Space Centers «Emirates Mars Misson» (EMM).

UAE er et ungt land, grunnlagt så sent som i 1971. Det gir myndighetene en mulighet til å feire et jubileum med en sonde sirklende rundt en annen planet.

– Målet er å feire vårt 50-årjubileum 2. desember 2021 med en betydelig beskjed, sier landets minister for vitenskap, Sarah al-Amiri, i følge Guardian.

Emiratene har allerede fire satelliter i bane rundt jorden, og i fjor sendte de astronauten Hazzaa al-Mansoori til den Internasjonale romstasjonen.

Landets første som var i rommet, var prins Sultan bin Salman al-Saud som i 1985 sløy med USAs romferge Discovery.

Ifølge landets romsenter ønsker de – innen 2117 – å ha gjort klar for bosetting på Mars.