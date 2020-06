Stor leteaksjon etter savnet femåring i Sverige

Søndag morgen ble politiet varslet om at en fem år gammel gutt hadde forsvunnet fra sitt hjem i Jämjö i Karlskrona kommune.

Flere politipatruljer og politihunder er satt inn i søket etter gutten.

– Vi bruker alle ressurser som vi har i området. Vi søker med droner for å få et bedre overblikk og kommer til å rekvirere helikopter under formiddagen, sier Katarina Rusin ved politiets operasjonssentral til Aftonbladet.

Gutten tok seg trolig ut av huset en gang mellom kl 03 og 05 i natt. På nåværende tidspunkt er det ikke mistanke om at det har tilstøtt gutten noe kriminelt.