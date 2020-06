Den er nå skjerpet fra uaktsomt drap til en siktelse som kan sammenlignes med forsettlig drap i Norge, men uten intensjon om å drepe, altså en slags mellomting – «unintentional second degree murder».

De tre andre politifolkene som var til stede under pågripelsen av Floyd, siktes for medvirkning. Påtalemyndighet utstedt arrestordrer på de tre onsdag, mens Chauvin (44) allerede var varetektsfengslet.

Senere samme dag ble de tre politimennene arrester, og sitter nå fengslet i Hennepin County Jail i Minneapolis sentrum, melder en rekke amerikanske medier.

De tre mennene som nå opplever en politimanns verste mareritt, nemlig selv å bli fengslet, er Thomas Lane (37), Tou Thao (34) og Alexander Kueng (26). Kausjon for alle fire siktede er satt til én million dollar, rundt 9,5 millioner kroner.

– Jeg vil starte med å minne om at vi er her i dag fordi George Floyd ikke er her. Han skulle vært her, han skulle vært i livet, men det er han ikke, statsadvokat i Minnesota, Keith Maurice Ellison i en uttalelse i forbindelse med de siste siktelsene.

– For rundt ni døgn siden så verden Floyd ytre sine aller siste ord, «I can't breathe», sa statsadvokaten.



