I mars ble nærmere 1000 kadetter fra den prestisjefylte krigsskolen West Point i New York sendt hjem som følge av den alvorlige coronapandemien i USA.

Over 1,8 millioner mennesker har fått påvist viruset i landet, nærmere 108.000 er døde, siden utbruddet startet.

Flere amerikanske medier, blant annet New York Times, har tidligere meldt at kadettene ved krigsskolen i den amerikanske hæren har blitt beordret tilbake for å gjennomføre uteksamineringen 13. juni. President Donald Trump skal selv være tilstede for å holde tale til avgangskullet.

Nå kommer det frem at minst 15 av kadettene har testet positivt på viruset.

– Dette var forventet, sier en tjenestemann til Capitol Hill.

Isolert



Hæren opplyser at de har gjort en grundig planlegging for å sikre helsen og sikkerheten til kadettene.

– Det er obligatorisk screening for alle, og vi har hatt et lite antall - omtrent en og en halv prosent – som har testet positivt, sier en talsmann i en uttalelse.

SEREMONI: Slik så det ut seremonien på West Point i New York i 2019. Foto: Krigsskolen West Point

De smittede er isolert, mens de andre kadettene fortsetter som planlagt. Bare kadetter som er ferdig med sine utdannelser skal delta på seremonien.

Krigsskolen understreker at nødvendige forholdsregler vil bli tatt, og at seremonien kommer til å bli gjennomført på en «utradisjonell måte», skriver CNN.

Møtt med kritikk



Den planlagte uteksamineringen har blitt mye omtalt i amerikanske medier, og mange stiller seg kritiske til avgjørelsen om å kalle tilbake kadettene. Før Trump offentliggjorde at han ville delta på uteksamineringsseremonien, uttalte skolen at de ikke var sikre på om seremonien ville bli avholdt og om den kunne gjennomføres på en sikker måte.

Tjenestemenn ved West Point skal ifølge New York Times ha blitt svært overrasket over Trumps kunngjøring, noe som gjorde at de måtte endre planene.

Trump har fra flere hold blitt kritisert for å sette kadettenes helse i fare.

– Trumps uvørne beslutning om å samle 1000 kadetter for en tale setter våre fremtidig militære ledere i fare – alt for å tilfredsstille sitt eget ego, har senator Tammy Duckworth (D) tidligere sagt i en uttalelse.



LIKER DET IKKE: Senator Tammy Duckworth (D) synes ikke noe om at kadettene må gjennomføre seremonien, gitt coronasituasjonen i USA. Foto: Mandel Ngan / AFP

Direkteoverføring



Andre steder i landet har uteksamineringsseremonier blitt forskjøvet eller gjennomført via internett. 50.000 mennesker fulgte med på direktesendingen da Air Force Academy holdt sin seremoni 18. april.

Delstaten New York, hvor krigsskolen West Point ligger, er den hardest rammede delstaten i USA med over 377.000 smittetilfeller og nesten 30.000 døde.

I alt 71 av 5000 ansatte og sivile på militærakademiet har testet positivt for coronavirus siden mars.