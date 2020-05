I helgen trosset Sveriges tidligere statsepidemiolog de offisielle anbefalingene.

– Friske 70-åringer, og de som er litt eldre, trenger ikke å sitte innestengt som de har gjort til nå . Dette er en aldersgruppe som har en ganske liten andel som blir alvorlig syke, sier Sveriges tidligere statsepidemiolog Johan Giesecke (71) til SVTs Morgonstudion, ifølge Expressen.

Sverige er har blitt atskillig hardere rammet av pandemien enn sine naboland. Sverige har til nå registrert minst 3.679 coronarelaterte dødsfall, ifølge Folkhälsomyndighetens egen statistikk.

Til sammen 30.143 personer bosatt i Sverige har hittil fått påvist smitte, og minst 1.833 personer får eller har fått intensivbehandling på sykehus.

I Norge er 8.249 registrert smittet og 233 døde, i Danmark er 10.927 smittet og 547 døde, i Finland er 6.347 smittet og 298 døde, og på Island 1.802 smittet og ti døde, ifølge Worldometer.

Vil myke opp anbefalingene



Johan Giesecke var statsepidemiolog i Sverige i tiden 1995–2005. Han har tidligere vært forskningssjef i Det europeiske smittevernbyrået og er rådgiver til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Han er professor emeritus ved Karolinska Institutet, institusjonen for medisinsk epidemiologi og biostatistikk.

Giesecke mener tiden er moden for å lette på begrensningene for sosialt samvær mellom eldre og barn, i likhet med lettelsene som også Norge har gjennomført nylig.

– Det er klart at med flere mennesker ute, så øker risikoen for smittespredning. Men aldersgruppen 70 til 80 er oftest ikke ute i sammenheng hvor tettheten av mennesker er like stor som når yngre mennesker samles, sier Giesecke til SVT.

Ros og ris til Sveriges corona-strategi



Svenske myndigheter har måttet tåle kraftig kritikk for sin håndtering av pandemien , men Sverige har også høstet anerkjennelse for sine valg, blant annet fra sentralt hold i WHO.

I motsetning til Norge, som har valgt en hardere linje med forbud og nedstenging, har svenske helsemyndigheter kommet med anbefalinger.

Statsepidemiolog Anders Tegnell.

Dermed har både bedrifter og enkeltpersoner i større grad selv kunne avgjøre om de vil følge anbefalingene, eller la være.

Men utålmodigheten etter å normalisere hverdagen vokser nå i flere land.

– Det gjorde jeg selv sist lørdag

Samtidig har flere regjeringer allerede lettet på de strengeste restriksjonene og varslet ytterligere oppmykninger.

Seneste i helgen uttalte nåværende statsepidemiolog Anders Tegnell til Dagens Nyheter at det kan bli aktuelt å myke opp dagens råd og oppfordringer om at eldre mennesker må holde seg mest mulig hjemme.

Men nå bekrefter tidligere statsepidemiolog Johan Giesecke at han senest i helgen handlet i strid med Sveriges offisielle coronastrategi.

– Er barnebarna forkjølet eller syke, skal man la det være. Men dersom barnebarna er friske, så synes jeg ikke det er noe problem, selv innendørs. Det gjorde jeg selv sist lørdag, forteller han til SVTs Morgonstudion.

Grønt lys for besteforeldre i Norge



Han har også tidligere uttalt seg kritisk til at Norge gikk til det skrittet å stenge ned store deler av restaurantbransjen.

– Det er meningsløst å stenge utestedene, slik dere har gjort i Oslo, sa Giesecke til Dagbladet i påsken.

I Norge ga Regjeringen 15. mai klarsignal for at besteforeldre kunne treffe sine barnebarn. Samtidig fikk besteforeldre grønt lys til å feriere med barnebarn i sommer.

– Det som kanskje er den viktigste gladnyheten for mange, er at det er mulig for besteforeldre å feriere med familien sin, sa statsminister Erna Solberg.

– Hvis du er frisk og under 80 år, kan du delta

Helsedirektør Bjørn Guldvog og statsminister Erna Solberg.

Ifølge Folkehelseinstituttets oppdaterte råd defineres alle som er under 80 år og ikke har noen andre sykdommer, å være i lavrisikogruppen.

– Vi har vanligvis snakket om personer som har høyere risiko for å få alvorlig konsekvenser av covid-19. Nå er denne gruppen delt i to, de med høy og moderat risiko og så er det de med lav risiko. Så lenge det er lite smitte i samfunnet og alle er friske, anser vi det som trygt at alle under 80 år kan være sammen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsemyndighetene gir også klarsignal til gruppereiser for pensjonister med buss.

– Hvis du er frisk og under 80 år, kan du delta på dette. Men hvis smittesituasjonen forverrer seg, vil jeg fraråde det, sier Guldvog.

