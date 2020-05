I slutten av januar ble tre år gamle Esmeralda funnet død i en leilighet i den svenske byen Norrköping. Barnets mor og far ble pågrepet samme dag.

Fredag ble det kjent at barnets mor, en kvinne i 40-årene, er tiltalt for drapet.

Drapet skal ha skjedd ved stump vold som ga indre hodeskader og ytre skader på ryggen, hodet, høyre arm og begge beina, ifølge tiltalen. Treåringen ble også dopet ned, noe som sammen med volden bidro til at hun døde.

– Jeg anser at jentas mor sammen med og etter avtale med en annen person, bevisst forårsaket datterens død, sier kammaråklagare hos Åklagarmyndigheten, Anna Lander, i en pressemelding.

Les også: Svenske Esmeralda (3) lå død i flere dager



– Plikt til å gripe inn



Jentas far var mistenkt for medvirkning til drap, men døde i februar mens han satt i varetekt. Foreldrene ble begge pågrepet samme dag.

– En omsorgsperson har en plikt til å gripe inn og beskytte barnet sitt mot å bli utsatt for vold eller forgiftning. Moren har ikke oppfylt denne forpliktelsen, sier Lander.

Kammaråklagare Anna Lander hos Åklagarmyndigheten.

Kvinnen er samtidig tiltalt for å ha krenket liket.

– Den døde jenta har blitt pakket inn og plassert under en seng i hjemmet, og lå der i to dager til politiet ble tilkalt av en annen person. Jeg mener moren behandlet sin avdøde datter på en så krenkende måte at det skal bedømmes som et lovbrudd, sier hun.

Kvinnen avviser straffskyld.

Les også: Oscar (15) ble drept - faren dømt til 20 års fengsel

Psykiatri og rusbehandling

Kvinnen er også tiltalt for grov vold mot en av treåringens søsken. Disse overgrepene skal ha foregått i tidsrommet november 2019 til januar 2020.

Aftonbladet skriver at det er mulig at moren dømmes til psykiatrisk behandling.

Begge foreldrene hadde vært i kontakt med psykiatrien og rusbehandling. Foreldrene var ruspåvirket da de ble pågrepet av politiet.

Les også: Drapstiltalt nordmann: – Jeg vil hjem til datteren min i Norge og ta min straff

– Hun var elsket



Drapet har fått stor oppmerksomhet i Sverige etter en stor artikkel i avisen Dagens Nyheter. Treåringen ble adoptert som baby, men da hun var to år, ville de biologiske foreldrene ha omsorgen tilbake.

Fostermoren Melinda Jacobs har vært sterkt kritisk til at treåringen ble tilbakeført til foreldrene.

– Hun var en naturlig del av familien vår. Hun var utrolig elsket fra første dag. Hun var så liten da hun kom til oss. Vi så henne som vår datter, har hun uttalt til Dagens Nyheter.