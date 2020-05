Begravde handikappet kinesisk kvinne levende – sønnen pågrepet

En dramatisk video viser øyeblikket der den eldre kvinnen blir løftet ut av graven i live av kinesisk politi. Den 79 år gamle kvinnen er dekket av jord og gjørme etter å ha vært levende begravd i tre døgn.

Nå er hennes 58 år gamle sønn pågrepet og vil trolig bli siktet for mordforsøk, skriver Daily Mail.

Det var kona til den pågrepne mannen som kontaktet politiet etter at hennes svigermor plutselig ble borte. Ifølge kvinnen så hun sin mann kjøre moren sin bort i en trillebår lørdag ettermiddag. Mannen påsto at han hadde sendt sin mor vekk slik at hun kunne bo hos slektninger, men kona var mistenksom. Da lokalt politi undersøkte saken og innkalte mannen til avhør, tilsto han å ha begravd moren i en tom grav.

Den eldre kvinnen er delvis lammet, og sønnen skal ha vært lei av å måtte pleie henne hele tiden, skriver avisen China Daily.

79-åringen overlevde den traumatiske hendelsen og klarte å be svakt om hjelp da politiet ankom gravstedet tirsdag.

Kvinnen skal nå være på sykehus. Tilstanden beskrives som stabil.