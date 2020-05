Den tanzanianske presidenten har lenge hatt mistanker om at mange av landets innbyggere tester positivt for coronaviruset selv om de egentlig er friske.

I en direktesending fra Chato nordvest i Tanzania i helgen avslørte presidenten at han derfor hadde fått testet ikke-menneskelige gjenstander og dyr for viruset.

Ifølge BBC var en papaya, en geit og motorolje blant «testdeltakerne». De ikke- menneskelige testdeltakerne ble gitt navn og alder.

Les også: Se hva som dukket opp her – midt i corona-tiden

– Motoroljen, som ble merket med navnet Jabir Hamza, 30 år, testet negativt. Da vi sendte en papaya, merket med navnet Elizabeth Anne, 26 år, var prøven positiv, sa presidenten under direktesendingen.

To av lederne ved laboratoriet fikk sparken

Han tilføyet at også prøver fra en fugl og en geit testet positivt for viruset. Dette kan kanskje høres komisk ut, men resultatene ble tatt på alvor. Etter dyrene og frukten testet positivt fikk to av lederne ved Tanzanias nasjonale helselaboratorium sparken.

I en uttalelse fra landets helse- og omsorgsdepartement kommer det frem at regjeringen nå har dannet en komité på ti mennesker som skal undersøke forholdene på laboratoriet. Resultatene skal bli lagt frem senere denne måneden, skriver BBC.

Tanzanias regjering har den siste tiden fått mye kritikk for sin håndtering av coronaviruset. President Magufuli har oppfordret befolkningen til å samles for å be i kirker og moskeer fordi coronaviruset ikke kan skade kroppene til «de som tror».

Svært få får testet seg for viruset

Store arrangementer som bryllup og begravelser har imidlertid vært forbudt, men det har likevel florert videoer av begravelser som har blitt holdt på natten på sosiale medier.

Videoer som disse har sådd tvil rundt hvor mange som egentlig er smittet av coronaviruset i Tanzania.

Les også: Coronaviruset skyter fart i Afrika

– De offisielle tallene er det ingen som tror på. Det er litt fordi det er svært få som får testet seg for viruset i Tanzania og fordi det ikke er så mange positive resultater, sier Afrika-korrespondent Søren Bendixen til den danske rikskringkasteren Danmarks Radio.