Forsvinningen av Madeleine McCann for 13 år siden har engasjert en hel verden. Den britiske jenta var bare fire år gammel da hun plutselig ble borte i den portugisiske feriebyen Praia da Luz 3. mai 2007.

Fireåringen lå og sov sammen med sine to søsken i ferieleiligheten mens foreldrene spiste middag med noen venner på en restaurant like ved. Da de kom tilbake til leiligheten, var Madeleine sporløst borte.

Både portugisisk og britisk politi har siden drevet ulike etterforskninger, og foreldrene har holdt en høy medieprofil for å finne datteren. Men ennå har man ikke klart å oppklare hva som egentlig skjedde.

Åpent brev



I forbindelse med at det er 13 år siden Kate og Gerry McCann så Madeleine for siste gang, har paret skrevet et åpent brev publisert på hjemmesiden findmadeleine.com.

«Om et par uker er hennes syttenårsdag. Det er smertefullt og minner oss om hva vi har manglet og fortsatt mangler som familie», skriver foreldrene.

I brevet tar foreldrene utgangspunkt i den pågående coronakrisen når de deler sine tanker om datterens forsvinning. De sier blant annet at de vet at mange andre familier rundt om i verden kjenner på et lignende savn fordi de på grunn av coronakrisen er adskilt fra sine kjære eller har mistet kjære familiemedlemmer til viruset.

«Våre tanker og bønner er med alle de som lider denne tiden», skriver paret.

Familien samlet



De skriver også at de, lik mange andre familier, har tilbragt mer tid sammen mens samfunnet har vært avstengt, og at det har vært en nær og positiv opplevelse i en vanskelig tid.

«Det har fått oss til å tenke enda mer på Madeleine, ettersom hun også skulle delt denne tiden med ekstra samhold og nærhet med oss», skriver foreldrene.

Paret avslutter brevet med å uttrykke takknemlighet for at etterforskningen fortsatt er åpen og fortsetter, til tross for at «forholdene ikke er ideelle» og overfor alle som bryr seg, støtter og sender gode ønsker.

«Ta vare på hverandre og send en god tanke eller en bønn for Madeleine og alle andre savnede barn denne helga», skriver foreldrene og legger til at de håper dagene snart skal bli mer normale, trygge og glade igjen snart.

